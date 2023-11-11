11 ноября 2023
10 ноября 2023

Губернатор Шумков показал, как преобразился центр Шумихи после реконструкции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Вадим Шумков приехал в Шумиху, чтобы проконтролировать работу подрядчиков Фото:

В Шумихе (Курганская область) завершилось благоустройство центра города. Глава региона Вадим Шумков посетил территорию, чтобы оценить масштаб и качество выполненных работ.

«Сегодня в Шумихе. Завершили проект благоустройства центра. Есть небольшие недоработки. Подрядчик поправит», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор также побывал в местном доме культуры. Здание отреставрировали одним из первых в рамках реконструкции. После Шумков осмотрел школу №3, где завершается капитальный ремонт. Образовательное учреждение рассчитано, на 900 мест.

«Попросил коллег разобраться с ремонтом спортзала. Он не вошел в проект изначально», — отметил глава Курганской области.

Без внимания не осталась и городская больница. Сейчас здесь заканчиваются работы на крыше. Уже отремонтированы поликлиника, терапевтическое отделение, фасады стационара и акушерского корпуса, заменены окна. В планах — установить на территории модульные ФАПы. Кроме того, Шумков проинспектировал строительство спортивно-культурного центра. Он расположен рядом с местным стадионом, который тоже приводят в порядок.

О планах масштабного преобразования пространств в двух городах Курганской области Шумков сообщил в марте. Речь шла о Шумихе и Далматово.

Реконструкция обошлась бюджету в 34 млн рублей
Реконструкция обошлась бюджету в 34 млн рублей
Фото:
Вместе с городской площадью были отреставрированы фасады прилегающих зданий
Вместе с городской площадью были отреставрированы фасады прилегающих зданий
Фото:
Плановые ремонтные работы в больнице, длившиеся три года, близки к завершению
Плановые ремонтные работы в больнице, длившиеся три года, близки к завершению
Фото:
Шумков поторопил подрядчика со строительством спортивного центра
Шумков поторопил подрядчика со строительством спортивного центра
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В Шумихе (Курганская область) завершилось благоустройство центра города. Глава региона Вадим Шумков посетил территорию, чтобы оценить масштаб и качество выполненных работ. «Сегодня в Шумихе. Завершили проект благоустройства центра. Есть небольшие недоработки. Подрядчик поправит», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор также побывал в местном доме культуры. Здание отреставрировали одним из первых в рамках реконструкции. После Шумков осмотрел школу №3, где завершается капитальный ремонт. Образовательное учреждение рассчитано, на 900 мест. «Попросил коллег разобраться с ремонтом спортзала. Он не вошел в проект изначально», — отметил глава Курганской области. Без внимания не осталась и городская больница. Сейчас здесь заканчиваются работы на крыше. Уже отремонтированы поликлиника, терапевтическое отделение, фасады стационара и акушерского корпуса, заменены окна. В планах — установить на территории модульные ФАПы. Кроме того, Шумков проинспектировал строительство спортивно-культурного центра. Он расположен рядом с местным стадионом, который тоже приводят в порядок. О планах масштабного преобразования пространств в двух городах Курганской области Шумков сообщил в марте. Речь шла о Шумихе и Далматово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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