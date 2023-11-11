Губернатор Шумков показал, как преобразился центр Шумихи после реконструкции. Фото

12 ноября 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков приехал в Шумиху, чтобы проконтролировать работу подрядчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шумихе (Курганская область) завершилось благоустройство центра города. Глава региона Вадим Шумков посетил территорию, чтобы оценить масштаб и качество выполненных работ. «Сегодня в Шумихе. Завершили проект благоустройства центра. Есть небольшие недоработки. Подрядчик поправит», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор также побывал в местном доме культуры. Здание отреставрировали одним из первых в рамках реконструкции. После Шумков осмотрел школу №3, где завершается капитальный ремонт. Образовательное учреждение рассчитано, на 900 мест. «Попросил коллег разобраться с ремонтом спортзала. Он не вошел в проект изначально», — отметил глава Курганской области. Без внимания не осталась и городская больница. Сейчас здесь заканчиваются работы на крыше. Уже отремонтированы поликлиника, терапевтическое отделение, фасады стационара и акушерского корпуса, заменены окна. В планах — установить на территории модульные ФАПы. Кроме того, Шумков проинспектировал строительство спортивно-культурного центра. Он расположен рядом с местным стадионом, который тоже приводят в порядок. О планах масштабного преобразования пространств в двух городах Курганской области Шумков сообщил в марте. Речь шла о Шумихе и Далматово. Реконструкция обошлась бюджету в 34 млн рублей Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8025?single Вместе с городской площадью были отреставрированы фасады прилегающих зданий Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8025?single Плановые ремонтные работы в больнице, длившиеся три года, близки к завершению Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8025?single Шумков поторопил подрядчика со строительством спортивного центра Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8025?single

В Шумихе (Курганская область) завершилось благоустройство центра города. Глава региона Вадим Шумков посетил территорию, чтобы оценить масштаб и качество выполненных работ. «Сегодня в Шумихе. Завершили проект благоустройства центра. Есть небольшие недоработки. Подрядчик поправит», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор также побывал в местном доме культуры. Здание отреставрировали одним из первых в рамках реконструкции. После Шумков осмотрел школу №3, где завершается капитальный ремонт. Образовательное учреждение рассчитано, на 900 мест. «Попросил коллег разобраться с ремонтом спортзала. Он не вошел в проект изначально», — отметил глава Курганской области. Без внимания не осталась и городская больница. Сейчас здесь заканчиваются работы на крыше. Уже отремонтированы поликлиника, терапевтическое отделение, фасады стационара и акушерского корпуса, заменены окна. В планах — установить на территории модульные ФАПы. Кроме того, Шумков проинспектировал строительство спортивно-культурного центра. Он расположен рядом с местным стадионом, который тоже приводят в порядок. О планах масштабного преобразования пространств в двух городах Курганской области Шумков сообщил в марте. Речь шла о Шумихе и Далматово.