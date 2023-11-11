11 ноября 2023
10 ноября 2023

В ХМАО восстановили права 470 пострадавших участников долевого строительства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом № 26 на улице Шаманова. Екатеринбург, многоквартирный дом
Власти ХМАО помогли восстановить права 470 долевого строительства Фото:

Власти ХМАО в этом году восстановили права 470 пострадавших граждан долевого строительства. Об этом сообщило правительство Югры.

«Восстановление прав участников долевого строительства — одно из приоритетных направлений работы команды Югры. При поддержке правительства автономного округа в этом году введено в эксплуатацию 6 домов, восстановлены права 470 пострадавших граждан», — написало правительство в telegram-канале.

По словам властей Югры, в едином реестре проблемных объектов числится шесть домов. Работы по ним ведутся в соответствии с графиком — права 672 граждан будут восстановлены.

Также с новосельем можно будет поздравить еще 286 семей. Сейчас в регионе ведется выдача ключей собственникам квартир ЖК «Любимый» в Сургуте. Строительство завершилось в октябре этого года.

Ранее директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Григорий Невоструев рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о том, как исполняется план-график по защите участников долевого строительства. По его словам, восстановление прав людей осуществляется в результате привлечения инвестора с компенсацией затрат через предоставление земельных участков.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО в этом году восстановили права 470 пострадавших граждан долевого строительства. Об этом сообщило правительство Югры. «Восстановление прав участников долевого строительства — одно из приоритетных направлений работы команды Югры. При поддержке правительства автономного округа в этом году введено в эксплуатацию 6 домов, восстановлены права 470 пострадавших граждан», — написало правительство в telegram-канале. По словам властей Югры, в едином реестре проблемных объектов числится шесть домов. Работы по ним ведутся в соответствии с графиком — права 672 граждан будут восстановлены. Также с новосельем можно будет поздравить еще 286 семей. Сейчас в регионе ведется выдача ключей собственникам квартир ЖК «Любимый» в Сургуте. Строительство завершилось в октябре этого года. Ранее директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Григорий Невоструев рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о том, как исполняется план-график по защите участников долевого строительства. По его словам, восстановление прав людей осуществляется в результате привлечения инвестора с компенсацией затрат через предоставление земельных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...