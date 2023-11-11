В ХМАО восстановили права 470 пострадавших участников долевого строительства

12 ноября 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО помогли восстановить права 470 долевого строительства Фото: Илья Московец © URA.RU Власти ХМАО в этом году восстановили права 470 пострадавших граждан долевого строительства. Об этом сообщило правительство Югры. «Восстановление прав участников долевого строительства — одно из приоритетных направлений работы команды Югры. При поддержке правительства автономного округа в этом году введено в эксплуатацию 6 домов, восстановлены права 470 пострадавших граждан», — написало правительство в telegram-канале. По словам властей Югры, в едином реестре проблемных объектов числится шесть домов. Работы по ним ведутся в соответствии с графиком — права 672 граждан будут восстановлены. Также с новосельем можно будет поздравить еще 286 семей. Сейчас в регионе ведется выдача ключей собственникам квартир ЖК «Любимый» в Сургуте. Строительство завершилось в октябре этого года. Ранее директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Григорий Невоструев рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о том, как исполняется план-график по защите участников долевого строительства. По его словам, восстановление прав людей осуществляется в результате привлечения инвестора с компенсацией затрат через предоставление земельных участков.

Власти ХМАО в этом году восстановили права 470 пострадавших граждан долевого строительства. Об этом сообщило правительство Югры. «Восстановление прав участников долевого строительства — одно из приоритетных направлений работы команды Югры. При поддержке правительства автономного округа в этом году введено в эксплуатацию 6 домов, восстановлены права 470 пострадавших граждан», — написало правительство в telegram-канале. По словам властей Югры, в едином реестре проблемных объектов числится шесть домов. Работы по ним ведутся в соответствии с графиком — права 672 граждан будут восстановлены. Также с новосельем можно будет поздравить еще 286 семей. Сейчас в регионе ведется выдача ключей собственникам квартир ЖК «Любимый» в Сургуте. Строительство завершилось в октябре этого года. Ранее директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Григорий Невоструев рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о том, как исполняется план-график по защите участников долевого строительства. По его словам, восстановление прав людей осуществляется в результате привлечения инвестора с компенсацией затрат через предоставление земельных участков.