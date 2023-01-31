Власти ХМАО определились с судьбой обманутых дольщиков

01 февраля 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Григорий Невоструев отчитался о судьбе дольщиков в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Григорий Невоструев рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о том, как исполняется план-график по защите прав граждан — участников долевого строительства. Информация об этом появилась на сайте правительства округа. «Восстановление прав граждан осуществляется в рамках региональных механизмов путем привлечения инвестора с компенсацией затрат через предоставление земельных участков. Права граждан планируется восстановить меной на квартиры в домах № 5, № 6 микрорайона 21—22 Сургута, которые в настоящее время введены в эксплуатацию и исключены из федерального реестра», — сказал Григорий Невоструев. Другие два дома в ЖК «Любимый» в Сургуте готовы на 82% и 32% соответственно. Готовность домов № 2 и № 6 ЖК «Уютный» — 32% и 20% соответственно. Еще один объект — дом № 2 «Ривер Хаус», его строительная готовность — 3%. «30 января арбитражный суд утвердил мировое соглашение по передаче квартир дольщикам дома № 2 жилого комплекса „Ривер Хаус“, которое согласовано с дольщиками, принято на собрании кредиторов», — обратила внимание Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО планировали потратить более 1,5 млрд рублей на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Компания ООО «Парк Инвест» не в первый раз выигрывает тендеры в ХМАО. Так, «москвичи» возведут два дома в Сургуте для того же заказчика- фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Григорий Невоструев рассказал губернатору Югры Наталье Комаровой о том, как исполняется план-график по защите прав граждан — участников долевого строительства. Информация об этом появилась на сайте правительства округа. «Восстановление прав граждан осуществляется в рамках региональных механизмов путем привлечения инвестора с компенсацией затрат через предоставление земельных участков. Права граждан планируется восстановить меной на квартиры в домах № 5, № 6 микрорайона 21—22 Сургута, которые в настоящее время введены в эксплуатацию и исключены из федерального реестра», — сказал Григорий Невоструев. Другие два дома в ЖК «Любимый» в Сургуте готовы на 82% и 32% соответственно. Готовность домов № 2 и № 6 ЖК «Уютный» — 32% и 20% соответственно. Еще один объект — дом № 2 «Ривер Хаус», его строительная готовность — 3%. «30 января арбитражный суд утвердил мировое соглашение по передаче квартир дольщикам дома № 2 жилого комплекса „Ривер Хаус“, которое согласовано с дольщиками, принято на собрании кредиторов», — обратила внимание Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО планировали потратить более 1,5 млрд рублей на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Компания ООО «Парк Инвест» не в первый раз выигрывает тендеры в ХМАО. Так, «москвичи» возведут два дома в Сургуте для того же заказчика- фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО).