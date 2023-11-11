Зачисленный в штурмовой отряд священник вернулся в Курганскую область

12 ноября 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Курганского священника прикрепили к штурмовому подразделению Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Священнослужитель отец Алексей приехал в родную Курганскую область в рамках отпуска из зоны проведения спецоперации на Украине. Когда закончится срок, он вернется в состав штурмового подразделения, которое сейчас дислоцируется под Бахмутом. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков, который встретился с добровольцем. «Отец Алексей. Теперь, наверное, просто воин штурмового подразделения Алексей. В краткосрочном отпуске из-под Бахмута. Еле узнал его, так исхудал. Смеется, говорит в „броне“ и с выкладкой скинул порядка 20 кг. А еще говорит, на войне неверующих не бывает. Простой. Классный. Честный. Такой, каким и должен быть по-настоящему верующий человек», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. О судьбе отца Алексея URA.RU уже писало. Когда у священника тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать болезнь на себя. Человек в конечном итоге выздоровел, но заболел сам церковнослужитель. После этого отец Алексей записался добровольцем на фронт. Свой поступок он объяснил тем, что не надеется на поправку и не желает занимать место в больнице.

Священнослужитель отец Алексей приехал в родную Курганскую область в рамках отпуска из зоны проведения спецоперации на Украине. Когда закончится срок, он вернется в состав штурмового подразделения, которое сейчас дислоцируется под Бахмутом. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков, который встретился с добровольцем. «Отец Алексей. Теперь, наверное, просто воин штурмового подразделения Алексей. В краткосрочном отпуске из-под Бахмута. Еле узнал его, так исхудал. Смеется, говорит в „броне“ и с выкладкой скинул порядка 20 кг. А еще говорит, на войне неверующих не бывает. Простой. Классный. Честный. Такой, каким и должен быть по-настоящему верующий человек», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. О судьбе отца Алексея URA.RU уже писало. Когда у священника тяжело заболел близкий человек, он обратился к Богу с просьбой забрать болезнь на себя. Человек в конечном итоге выздоровел, но заболел сам церковнослужитель. После этого отец Алексей записался добровольцем на фронт. Свой поступок он объяснил тем, что не надеется на поправку и не желает занимать место в больнице.