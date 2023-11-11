В тюменском аэропорту на пять часов задержали самолет до Москвы. Скрин

12 ноября 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Авиакомпания задержала в Рощино самолет до Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В аэропорту Рощино задержали на пять часов вылет самолета из Тюмени в Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «Номер рейса: SU-1503. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Москву. По расписанию он планировал вылететь в 06:55, однако выдвинется в 11:45», — указано на онлайн-табло. Ранее авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс, следовавший из Надыма в Тюмень. Также задержали на полтора часа самолет, который по плану должен был вылететь из Надыма в Сочи. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. Фото: аэропорт Рощино, сайт, https://tjmport.ru/passengers/information/timetable/

В аэропорту Рощино задержали на пять часов вылет самолета из Тюмени в Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «Номер рейса: SU-1503. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Москву. По расписанию он планировал вылететь в 06:55, однако выдвинется в 11:45», — указано на онлайн-табло. Ранее авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс, следовавший из Надыма в Тюмень. Также задержали на полтора часа самолет, который по плану должен был вылететь из Надыма в Сочи. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.