11 ноября 2023
10 ноября 2023

В тюменском аэропорту на пять часов задержали самолет до Москвы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания задержала в Рощино самолет до Москвы Фото:

В аэропорту Рощино задержали на пять часов вылет самолета из Тюмени в Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

«Номер рейса: SU-1503. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Москву. По расписанию он планировал вылететь в 06:55, однако выдвинется в 11:45», — указано на онлайн-табло.

Ранее авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс, следовавший из Надыма в Тюмень. Также задержали на полтора часа самолет, который по плану должен был вылететь из Надыма в Сочи.

Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.

Фото:

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В аэропорту Рощино задержали на пять часов вылет самолета из Тюмени в Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта. «Номер рейса: SU-1503. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Москву. По расписанию он планировал вылететь в 06:55, однако выдвинется в 11:45», — указано на онлайн-табло. Ранее авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс, следовавший из Надыма в Тюмень. Также задержали на полтора часа самолет, который по плану должен был вылететь из Надыма в Сочи. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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