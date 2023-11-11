Авиакомпания задержала в Рощино самолет до Москвы
В аэропорту Рощино задержали на пять часов вылет самолета из Тюмени в Москву. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.
«Номер рейса: SU-1503. Самолет авиакомпании „Аэрофлот“ должен следовать 12 ноября из Тюмени в Москву. По расписанию он планировал вылететь в 06:55, однако выдвинется в 11:45», — указано на онлайн-табло.
Ранее авиакомпания «Ямал» на четыре часа задержала рейс, следовавший из Надыма в Тюмень. Также задержали на полтора часа самолет, который по плану должен был вылететь из Надыма в Сочи.
Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.
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