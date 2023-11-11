11 ноября 2023
10 ноября 2023

В челябинском поселке продают здание школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, заброшенное здание, старая школа, школа
Площадь здания начальной школы составляет всего 287 квадратных метра (фото из архива) Фото:

В Челябинской области на территории Нагайбакского района продается здание бывшей начальной общеобразовательной школы. Начальная стоимость лота составляет более одного миллиона рублей, сообщается на сайте «Торги России».

«[Продаются] объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, Нагайбакский район район, сельское поселение Остроленское, <…> Нежилое здание — начальная общеобразовательная школ. Начальная цена — 1 113 032,00 рубля», — указано в описании лота на сайте «Торги России».

В стоимость входит здание самой школы общей площадью 287 квадратных метров, а также земельный участок общей площадью 4937 квадратных метров. Причиной продажи является приватизация имущества. Продажу осуществляет администрация Нагайбакского района. Заявки на участие принимаются до 15 октября.

Ранее в Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляла почти 2,5 миллиона рублей.

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В Челябинской области на территории Нагайбакского района продается здание бывшей начальной общеобразовательной школы. Начальная стоимость лота составляет более одного миллиона рублей, сообщается на сайте «Торги России». «[Продаются] объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Челябинская область, Нагайбакский район район, сельское поселение Остроленское, <…> Нежилое здание — начальная общеобразовательная школ. Начальная цена — 1 113 032,00 рубля», — указано в описании лота на сайте «Торги России». В стоимость входит здание самой школы общей площадью 287 квадратных метров, а также земельный участок общей площадью 4937 квадратных метров. Причиной продажи является приватизация имущества. Продажу осуществляет администрация Нагайбакского района. Заявки на участие принимаются до 15 октября. Ранее в Нагайбакском районе Челябинской области на аукцион выставили здание военкомата. Его начальная стоимость составляла почти 2,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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