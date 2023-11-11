The Times: тактика ведения боев Украины сыграет на руку Путину

12 ноября 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

На Западе считают, что действия Киева могут сыграть на руку Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытки Украины совершать атаки по территории РФ могут сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщили в газете The Times. Авторы статьи отметили, что службы безопасности западных стран беспокоятся из-за отсутствия прозрачности планов киевского режима. «Связи между Западом и Украиной ослабевают, поскольку службы безопасности США и Великобритании опасаются отсутствия прозрачности Киева в отношении своих планов. По их мнению, стратегия проведения атак Киева на Россию может сыграть на руку Путину», — говорится в материале . Авторы статьи назвали три фактора, из-за которых выросла напряженность между Западом и Украиной. В газете отметили, что западные страны волнует отсутствие реформ в Службе безопасности Украины (СБУ). «Мы опасаемся, что СБУ, таким образом, никогда не получит должного демократического пересмотра», — заявил один европейский дипломат, работающий в Киеве. По его словам, на данный момент киевский режим уделяет внимание безопасности во время конфликта. Авторы статьи подчеркнули, что украинская стратегия ведения боевых действий с РФ беспокоит Запад. По их словам, западные страны считают, что это может сыграть на руку Владимиру Путину. Авторы материала отмечают, что на Украине боятся ослабевания западной военной поддержки. Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС, в том числе Германия, выступают против предоставления Украине военной помощи в размере до 20 миллиарда евро, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна не может зависеть лишь от поддержки США, поэтому сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытки Украины совершать атаки по территории РФ могут сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщили в газете The Times. Авторы статьи отметили, что службы безопасности западных стран беспокоятся из-за отсутствия прозрачности планов киевского режима. «Связи между Западом и Украиной ослабевают, поскольку службы безопасности США и Великобритании опасаются отсутствия прозрачности Киева в отношении своих планов. По их мнению, стратегия проведения атак Киева на Россию может сыграть на руку Путину», — говорится в материале. Авторы статьи назвали три фактора, из-за которых выросла напряженность между Западом и Украиной. В газете отметили, что западные страны волнует отсутствие реформ в Службе безопасности Украины (СБУ). «Мы опасаемся, что СБУ, таким образом, никогда не получит должного демократического пересмотра», — заявил один европейский дипломат, работающий в Киеве. По его словам, на данный момент киевский режим уделяет внимание безопасности во время конфликта. Авторы статьи подчеркнули, что украинская стратегия ведения боевых действий с РФ беспокоит Запад. По их словам, западные страны считают, что это может сыграть на руку Владимиру Путину. Авторы материала отмечают, что на Украине боятся ослабевания западной военной поддержки. Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС, в том числе Германия, выступают против предоставления Украине военной помощи в размере до 20 миллиарда евро, передает «Национальная служба новостей». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна не может зависеть лишь от поддержки США, поэтому сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений.