В ЯНАО средняя зарплата врачей в этом году достигла 253 тысяч рублей

12 ноября 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО заявили о существенном росте зарплат медиков в этом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 10 месяцев этого года средняя зарплата врачей достигла 253 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. «Зарплата врачей по итогам 10 месяцев 2023 года отмечена ростом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,07%. По итогам 10 месяцев зарплата врачей составила 253 225 рублей. Рост зарплаты среднего медицинского персонала с января по октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,26% (126 643 рублей)», — сообщается в опубликованном правительством ЯНАО информационном листе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В документе также сообщается и о росте в этом году средней зарплаты младшего медицинского персонала на 14,62%. Теперь она составляет 121 547 рублей. Ранее сообщалось, что в Пермском крае за 9 месяцев 2023 года спрос на медицинский персонал увеличился на 20%. При этом число активных резюме повысилось на 6%.

В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 10 месяцев этого года средняя зарплата врачей достигла 253 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. «Зарплата врачей по итогам 10 месяцев 2023 года отмечена ростом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,07%. По итогам 10 месяцев зарплата врачей составила 253 225 рублей. Рост зарплаты среднего медицинского персонала с января по октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,26% (126 643 рублей)», — сообщается в опубликованном правительством ЯНАО информационном листе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В документе также сообщается и о росте в этом году средней зарплаты младшего медицинского персонала на 14,62%. Теперь она составляет 121 547 рублей. Ранее сообщалось, что в Пермском крае за 9 месяцев 2023 года спрос на медицинский персонал увеличился на 20%. При этом число активных резюме повысилось на 6%.