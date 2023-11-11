11 ноября 2023
10 ноября 2023

В ЯНАО средняя зарплата врачей в этом году достигла 253 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, врач, больница, доктор
Власти ЯНАО заявили о существенном росте зарплат медиков в этом году Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 10 месяцев этого года средняя зарплата врачей достигла 253 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Зарплата врачей по итогам 10 месяцев 2023 года отмечена ростом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,07%. По итогам 10 месяцев зарплата врачей составила 253 225 рублей. Рост зарплаты среднего медицинского персонала с января по октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,26% (126 643 рублей)», — сообщается в опубликованном правительством ЯНАО информационном листе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В документе также сообщается и о росте в этом году средней зарплаты младшего медицинского персонала на 14,62%. Теперь она составляет 121 547 рублей.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае за 9 месяцев 2023 года спрос на медицинский персонал увеличился на 20%. При этом число активных резюме повысилось на 6%.

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В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 10 месяцев этого года средняя зарплата врачей достигла 253 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве региона. «Зарплата врачей по итогам 10 месяцев 2023 года отмечена ростом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,07%. По итогам 10 месяцев зарплата врачей составила 253 225 рублей. Рост зарплаты среднего медицинского персонала с января по октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 7,26% (126 643 рублей)», — сообщается в опубликованном правительством ЯНАО информационном листе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В документе также сообщается и о росте в этом году средней зарплаты младшего медицинского персонала на 14,62%. Теперь она составляет 121 547 рублей. Ранее сообщалось, что в Пермском крае за 9 месяцев 2023 года спрос на медицинский персонал увеличился на 20%. При этом число активных резюме повысилось на 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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