В городе ХМАО прошли масштабные учения по ликвидации вспышки ящура

В ХМАО прошли учения по ликвидации вспышки ящура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Урай (ХМАО) на специальном полигоне прошли командно-штабные учения по ликвидации вспышки ящура. Участие в мероприятии приняли 65 человек, в числе которых местные силовики, медики, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, а также заместитель губернатора региона Ольга Литова, сообщили в ветеринарной службе ХМАО.

«Командно-штабная тренировка проведена в три этапа: первый этап (теоретическая подготовка), второй этап (практическая отработка мероприятий), третий этап (подведение итогов). По окончанию практических мероприятий, проведено заслушивание докладов об исполнении мероприятий по локализации и ликвидации ящура, подведены итоги командно-штабных учений. Их цели достигнуты в полном объеме», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ящур — вирусная болезнь, которая передается человеку от зараженного животного. Патология проявляется сильной интоксикацией организма и появлением болезненных изъязвлений на слизистых оболочках всех участков тела.

Ранее в ветслужбе ХМАО сообщали о бешенстве, которым чаще всего болеют животные. В первом полугодии в регионе было выявлено 11 таких случаев.

Участники командно-штабных учений, которые прошли в Урае Ветеринарная служба ХМАО

Полигон в Урае, где прошли командно-штабные учения по ликвидации вспышки ящура Ветеринарная служба ХМАО