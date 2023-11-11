11 ноября 2023
10 ноября 2023

В ХМАО прошли учения по ликвидации вспышки опасной инфекции. Фото

В городе ХМАО прошли масштабные учения по ликвидации вспышки ящура
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО прошли учения по ликвидации вспышки ящура Фото:

В городе Урай (ХМАО) на специальном полигоне прошли командно-штабные учения по ликвидации вспышки ящура. Участие в мероприятии приняли 65 человек, в числе которых местные силовики, медики, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, а также заместитель губернатора региона Ольга Литова, сообщили в ветеринарной службе ХМАО.

«Командно-штабная тренировка проведена в три этапа: первый этап (теоретическая подготовка), второй этап (практическая отработка мероприятий), третий этап (подведение итогов). По окончанию практических мероприятий, проведено заслушивание докладов об исполнении мероприятий по локализации и ликвидации ящура, подведены итоги командно-штабных учений. Их цели достигнуты в полном объеме», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ящур — вирусная болезнь, которая передается человеку от зараженного животного. Патология проявляется сильной интоксикацией организма и появлением болезненных изъязвлений на слизистых оболочках всех участков тела.

Ранее в ветслужбе ХМАО сообщали о бешенстве, которым чаще всего болеют животные. В первом полугодии в регионе было выявлено 11 таких случаев.

Участники командно-штабных учений, которые прошли в Урае
Участники командно-штабных учений, которые прошли в Урае
Полигон в Урае, где прошли командно-штабные учения по ликвидации вспышки ящура
Полигон в Урае, где прошли командно-штабные учения по ликвидации вспышки ящура
Учебная тренировка по ликвидации вспышки ящура в Урае, в которой задействована специальная техника
Учебная тренировка по ликвидации вспышки ящура в Урае, в которой задействована специальная техника

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В городе Урай (ХМАО) на специальном полигоне прошли командно-штабные учения по ликвидации вспышки ящура. Участие в мероприятии приняли 65 человек, в числе которых местные силовики, медики, сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, а также заместитель губернатора региона Ольга Литова, сообщили в ветеринарной службе ХМАО. «Командно-штабная тренировка проведена в три этапа: первый этап (теоретическая подготовка), второй этап (практическая отработка мероприятий), третий этап (подведение итогов). По окончанию практических мероприятий, проведено заслушивание докладов об исполнении мероприятий по локализации и ликвидации ящура, подведены итоги командно-штабных учений. Их цели достигнуты в полном объеме», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Ящур — вирусная болезнь, которая передается человеку от зараженного животного. Патология проявляется сильной интоксикацией организма и появлением болезненных изъязвлений на слизистых оболочках всех участков тела. Ранее в ветслужбе ХМАО сообщали о бешенстве, которым чаще всего болеют животные. В первом полугодии в регионе было выявлено 11 таких случаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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