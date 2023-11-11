На празднике в честь Дня сотрудника органов внутренних дел награду от МВД РФ получил руководитель полиции в Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Нагрудным знаком „Почетный сотрудник МВД России“ награжден начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов. Награда является высшим ведомственным знаком отличия», — говорится в сообщении пресс-службы полиции, опубликованном в Telegram.
По данным ведомства, знаком «Почетный сотрудник МВД России» награждаются полицейские за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе. Также нагрудный знак получили начальник полиции по Кургану Дмитрий Игошин и Николай Иванов, который руководит отделом МВД России «Шумихинский».
Ранее президент России Владимир Путин присвоил начальнику УМВД по Курганской области Дмитрию Свинову звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ Путин подписал 11 июня 2020 года.
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