11 ноября 2023
10 ноября 2023

МВД наградило курганского генерала Свинова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, свинов дмитрий
В Кургане генерал полиции Дмитрий Свинов получил нагрудный знак от МВД Фото:

На празднике в честь Дня сотрудника органов внутренних дел награду от МВД РФ получил руководитель полиции в Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Нагрудным знаком „Почетный сотрудник МВД России“ награжден начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов. Награда является высшим ведомственным знаком отличия», — говорится в сообщении пресс-службы полиции, опубликованном в Telegram.

По данным ведомства, знаком «Почетный сотрудник МВД России» награждаются полицейские за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе. Также нагрудный знак получили начальник полиции по Кургану Дмитрий Игошин и Николай Иванов, который руководит отделом МВД России «Шумихинский».

Ранее президент России Владимир Путин присвоил начальнику УМВД по Курганской области Дмитрию Свинову звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ Путин подписал 11 июня 2020 года.

Начальника полиции в Курганской области наградили нагрудным знаком от МВД России
Начальника полиции в Курганской области наградили нагрудным знаком от МВД России
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На празднике в честь Дня сотрудника органов внутренних дел награду от МВД РФ получил руководитель полиции в Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Нагрудным знаком „Почетный сотрудник МВД России“ награжден начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов. Награда является высшим ведомственным знаком отличия», — говорится в сообщении пресс-службы полиции, опубликованном в Telegram. По данным ведомства, знаком «Почетный сотрудник МВД России» награждаются полицейские за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе. Также нагрудный знак получили начальник полиции по Кургану Дмитрий Игошин и Николай Иванов, который руководит отделом МВД России «Шумихинский». Ранее президент России Владимир Путин присвоил начальнику УМВД по Курганской области Дмитрию Свинову звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ Путин подписал 11 июня 2020 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...