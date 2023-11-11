МВД наградило курганского генерала Свинова. Фото

12 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

В Кургане генерал полиции Дмитрий Свинов получил нагрудный знак от МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На празднике в честь Дня сотрудника органов внутренних дел награду от МВД РФ получил руководитель полиции в Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Нагрудным знаком „Почетный сотрудник МВД России“ награжден начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов. Награда является высшим ведомственным знаком отличия», — говорится в сообщении пресс-службы полиции, опубликованном в Telegram. По данным ведомства, знаком «Почетный сотрудник МВД России» награждаются полицейские за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе. Также нагрудный знак получили начальник полиции по Кургану Дмитрий Игошин и Николай Иванов, который руководит отделом МВД России «Шумихинский». Ранее президент России Владимир Путин присвоил начальнику УМВД по Курганской области Дмитрию Свинову звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ Путин подписал 11 июня 2020 года. Начальника полиции в Курганской области наградили нагрудным знаком от МВД России Фото: telegram-канал «Полиция Курганской области»

На празднике в честь Дня сотрудника органов внутренних дел награду от МВД РФ получил руководитель полиции в Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Нагрудным знаком „Почетный сотрудник МВД России“ награжден начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов. Награда является высшим ведомственным знаком отличия», — говорится в сообщении пресс-службы полиции, опубликованном в Telegram. По данным ведомства, знаком «Почетный сотрудник МВД России» награждаются полицейские за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе. Также нагрудный знак получили начальник полиции по Кургану Дмитрий Игошин и Николай Иванов, который руководит отделом МВД России «Шумихинский». Ранее президент России Владимир Путин присвоил начальнику УМВД по Курганской области Дмитрию Свинову звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ Путин подписал 11 июня 2020 года.