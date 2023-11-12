FT: уничтожение «Арктик СПГ-2» Вашингтоном приведет к мировому энергокризису

Лоран Русецкас отметил, что санкции могут ударить по российской экономике Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Намерения США уничтожить компанию «Арктик СПГ-2» по добыче природного газа и газового конденсата приведут к энергокризису во всем мире. Об этом сообщили в газете Financial Times. Авторы статьи отметили, что это первый случай, когда на Западе напрямую заблокировали российские поставки сжиженного природного газа (СПГ).

«Если „Арктик СПГ 2“ не начнет экспортировать, как планировалось, в 2024 году, это будет удерживать рынки немного более напряженными», — заявила специалист по газу Школы международных и общественных отношений колумбийского университета Анн-Софи Корбо в беседе с газетой. В материале подчеркнули, что США намерены помешать РФ стать крупным экспортером СПГ.

Специалист по санкциям в юридической фирме Macfarlanes Фрэнсис Бонд отметил, что власти США пытаются «полностью отравить проект» и оказать давление на любые неамериканские компании, которые намерены закупать потоки Арктического СПГ. Авторы статьи отметили, что это первый случай на Западе, когда российские поставки СПГ были напрямую затронуты.

Эксперт по газу и исполнительный директор S&P Global Лоран Русецкас сообщил, что антироссийские санкции могут ударить по экономике РФ. «Амбиции России по увеличению поставок СПГ будут уничтожены <…> Это слишком трудно сделать, когда [Россия] исключена из стольких частей финансовой системы и мировой экономики», — заявил он.

Ранее в обновленный санкционный список США попала компания «Арктик СПГ 2» из Нового Уренгоя, которая является основным проектом ПАО «НОВАТЭК» по добыче природного газа и газового конденсата, передает телеканал 360. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайатт сообщил, что США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ-2».