Госдеп: США поставили цель задушить «Арктик СПГ-2»

Соединенные Штаты Америки ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ-2». Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеффри Пайатт.
«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта „Арктик СПГ-2“. Наша цель — задушить его», —
Компания из Нового Уренгоя «Арктик СПГ-2» попала в санкционный список США 2 ноября. Она является главным проектом ПАО «НОВАТЭК» по добыче природного газа и газового конденсата. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон отметил, что считает попадание проект в черный список оценкой профессионализма «Новатэка».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.