Госдеп: США поставили цель задушить «Арктик СПГ-2»

08 ноября 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Соединенные Штаты Америки ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ-2». Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеффри Пайатт. «На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта „Арктик СПГ-2“. Наша цель — задушить его», — передает Пайатт в ходе слушаний, которые проходят в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Компания из Нового Уренгоя «Арктик СПГ-2» попала в санкционный список США 2 ноября. Она является главным проектом ПАО «НОВАТЭК» по добыче природного газа и газового конденсата. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон отметил, что считает попадание проект в черный список оценкой профессионализма «Новатэка».

Соединенные Штаты Америки ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ-2». Об этом заявил помощник госсекретаря США Джеффри Пайатт. «На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта „Арктик СПГ-2“. Наша цель — задушить его», — передает Пайатт в ходе слушаний, которые проходят в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Компания из Нового Уренгоя «Арктик СПГ-2» попала в санкционный список США 2 ноября. Она является главным проектом ПАО «НОВАТЭК» по добыче природного газа и газового конденсата. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон отметил, что считает попадание проект в черный список оценкой профессионализма «Новатэка».