Экс-министра нацэкономики Казахстана арестовали после убийства жены в ресторане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, защита, обвинение, судья, суд, адвокат, расследование
Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца по подозрению в убийстве жены Фото:

В Казахстане был арестован на два месяца бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Об этом сообщила пресс-служба суда. Отмечается, что его подозревают в убийстве жены.

«Суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. В департаменте полиции города не сообщили, какое именно преступление предъявлено бывшему министру.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Куандык Бишимбаев был задержан по подозрению в убийстве своей жены, которое совершили в ресторане Астаны. Бывший министр якобы в нетрезвом состоянии избил жену в ресторане Астаны. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Казахстане был арестован на два месяца бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев. Об этом сообщила пресс-служба суда. Отмечается, что его подозревают в убийстве жены. «Суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. В департаменте полиции города не сообщили, какое именно преступление предъявлено бывшему министру. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Куандык Бишимбаев был задержан по подозрению в убийстве своей жены, которое совершили в ресторане Астаны. Бывший министр якобы в нетрезвом состоянии избил жену в ресторане Астаны. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...