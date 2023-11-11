На курганской трассе до Челябинска нашли десятки дефектов

Полицейские из Госавтоинспекции нашли на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области десятки дефектов дорожного покрытия. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области».
«Сотрудники Госавтоинспекции 11 ноября обследовали дорогу федерального значения Р-254 „Иртыш“ в границах Кургана, Кетовского, Юргамышского, Мишкинского, Шумихинского, Шучанского, Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского муниципальных округов. В результате был выявлен 81 дефект покрытия в виде выбоин, просадок и иных повреждений», — говорится в посте.
По данным ведомства, полиция направила предостережения организациям, которые отвечают за дорогу. Для обеспечения безопасности участников движения установлены временные дорожные знаки: «Неровная дорога» и «Ограничение максимальной скорости».
Ранее в Мишкинском округе на автодороге «Иртыш» 10 ноября водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗель». Водитель и пассажир «ГАЗели» погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.