11 ноября 2023
10 ноября 2023

На курганской трассе до Челябинска нашли десятки дефектов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, дорога в аэропорт, м51, дорога на курган, трасса м51
Госавтоинспекция нашла 81 дефект на дороге «Иртыш» в Курганской области Фото:

Полицейские из Госавтоинспекции нашли на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области десятки дефектов дорожного покрытия. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«Сотрудники Госавтоинспекции 11 ноября обследовали дорогу федерального значения Р-254 „Иртыш“ в границах Кургана, Кетовского, Юргамышского, Мишкинского, Шумихинского, Шучанского, Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского муниципальных округов. В результате был выявлен 81 дефект покрытия в виде выбоин, просадок и иных повреждений», — говорится в посте.

По данным ведомства, полиция направила предостережения организациям, которые отвечают за дорогу. Для обеспечения безопасности участников движения установлены временные дорожные знаки: «Неровная дорога» и «Ограничение максимальной скорости».

Ранее в Мишкинском округе на автодороге «Иртыш» 10 ноября водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗель». Водитель и пассажир «ГАЗели» погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские из Госавтоинспекции нашли на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области десятки дефектов дорожного покрытия. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Сотрудники Госавтоинспекции 11 ноября обследовали дорогу федерального значения Р-254 „Иртыш“ в границах Кургана, Кетовского, Юргамышского, Мишкинского, Шумихинского, Шучанского, Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского муниципальных округов. В результате был выявлен 81 дефект покрытия в виде выбоин, просадок и иных повреждений», — говорится в посте. По данным ведомства, полиция направила предостережения организациям, которые отвечают за дорогу. Для обеспечения безопасности участников движения установлены временные дорожные знаки: «Неровная дорога» и «Ограничение максимальной скорости». Ранее в Мишкинском округе на автодороге «Иртыш» 10 ноября водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗель». Водитель и пассажир «ГАЗели» погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...