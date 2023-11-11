На курганской трассе до Челябинска нашли десятки дефектов

12 ноября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция нашла 81 дефект на дороге «Иртыш» в Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские из Госавтоинспекции нашли на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области десятки дефектов дорожного покрытия. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Сотрудники Госавтоинспекции 11 ноября обследовали дорогу федерального значения Р-254 „Иртыш“ в границах Кургана, Кетовского, Юргамышского, Мишкинского, Шумихинского, Шучанского, Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского муниципальных округов. В результате был выявлен 81 дефект покрытия в виде выбоин, просадок и иных повреждений», — говорится в посте. По данным ведомства, полиция направила предостережения организациям, которые отвечают за дорогу. Для обеспечения безопасности участников движения установлены временные дорожные знаки: «Неровная дорога» и «Ограничение максимальной скорости». Ранее в Мишкинском округе на автодороге «Иртыш» 10 ноября водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗель». Водитель и пассажир «ГАЗели» погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские из Госавтоинспекции нашли на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области десятки дефектов дорожного покрытия. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Полиция Курганской области». «Сотрудники Госавтоинспекции 11 ноября обследовали дорогу федерального значения Р-254 „Иртыш“ в границах Кургана, Кетовского, Юргамышского, Мишкинского, Шумихинского, Шучанского, Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского муниципальных округов. В результате был выявлен 81 дефект покрытия в виде выбоин, просадок и иных повреждений», — говорится в посте. По данным ведомства, полиция направила предостережения организациям, которые отвечают за дорогу. Для обеспечения безопасности участников движения установлены временные дорожные знаки: «Неровная дорога» и «Ограничение максимальной скорости». Ранее в Мишкинском округе на автодороге «Иртыш» 10 ноября водитель КАМАЗа выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗель». Водитель и пассажир «ГАЗели» погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело.