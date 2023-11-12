Shot: железную дорогу в Рязани подорвали с помощью камеры на дереве

Устроившие теракт в Рязани диверсанты следили за грузовым поездом через видеокамеру на дереве. Затем камера была уничтожена с помощью взрывчатки.
«Камера самоуничтожилась после теракта на железной дороге. Внутри камеры было смонтировано взрывное устройство», — об этом сообщает telegram-канал Shot.
По данным канала, эксперты обнаружили разлетевшиеся остатки камеры наблюдения на месте теракта. Взрывное устройство сработало через пять часов после ЧП на железной дороге.
В результате диверсии произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Помощник машиниста получил незначительные травмы. В городе после ЧП был объявлен план «Перехват». Заведено уголовное дело по факту теракта и незаконного приобретения взрывчатых веществ.
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