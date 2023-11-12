Shot: железную дорогу в Рязани подорвали с помощью камеры на дереве

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Строительство моста ЖБИ по проспекту Машиностроителей. Курган, рабочий в каске, железная дорога
При взрыве камеры никто не пострадал Фото:

Устроившие теракт в Рязани диверсанты следили за грузовым поездом через видеокамеру на дереве. Затем камера была уничтожена с помощью взрывчатки.

«Камера самоуничтожилась после теракта на железной дороге. Внутри камеры было смонтировано взрывное устройство», — об этом сообщает telegram-канал Shot.

По данным канала, эксперты обнаружили разлетевшиеся остатки камеры наблюдения на месте теракта. Взрывное устройство сработало через пять часов после ЧП на железной дороге.

В результате диверсии произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Помощник машиниста получил незначительные травмы. В городе после ЧП был объявлен план «Перехват». Заведено уголовное дело по факту теракта и незаконного приобретения взрывчатых веществ.

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Устроившие теракт в Рязани диверсанты следили за грузовым поездом через видеокамеру на дереве. Затем камера была уничтожена с помощью взрывчатки. «Камера самоуничтожилась после теракта на железной дороге. Внутри камеры было смонтировано взрывное устройство», — об этом сообщает telegram-канал Shot. По данным канала, эксперты обнаружили разлетевшиеся остатки камеры наблюдения на месте теракта. Взрывное устройство сработало через пять часов после ЧП на железной дороге. В результате диверсии произошел сход 19 вагонов грузового поезда. Помощник машиниста получил незначительные травмы. В городе после ЧП был объявлен план «Перехват». Заведено уголовное дело по факту теракта и незаконного приобретения взрывчатых веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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