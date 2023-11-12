Уже 60 россиян пересекли границу сектора Газа, сообщили в МЧС (архивное фото)
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Больше 60 россиян из сектора Газа эвакуировали на территорию Египта. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта», — заявили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Соответсвующее сообщение размещено в
О начале эвакуации россиян стало известно 12 ноября. Всех эвакуированных граждан РФ планируют переправить в Каир.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!