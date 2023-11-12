В МЧС отчитались о десятках эвакуированных из Газы россиянах. Видео

МЧС РФ: из сектора Газа вывезли 60 россиян
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, беженцы, гуманитарная катастрофа
Уже 60 россиян пересекли границу сектора Газа, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Больше 60 россиян из сектора Газа эвакуировали на территорию Египта. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта», — заявили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Соответсвующее сообщение размещено в Telegram.

О начале эвакуации россиян стало известно 12 ноября. Всех эвакуированных граждан РФ планируют переправить в Каир.

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Больше 60 россиян из сектора Газа эвакуировали на территорию Египта. Об этом сообщили в МЧС РФ. «Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта», — заявили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Соответсвующее сообщение размещено в Telegram. О начале эвакуации россиян стало известно 12 ноября. Всех эвакуированных граждан РФ планируют переправить в Каир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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