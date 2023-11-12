Baza: бизнес-коуча Шабутдинова снова обвинили в мошенничестве

Житель Москвы написал заявление на блогера-коучера Аяза Шабутдинова о мошенничестве на сумму в 1,6 миллиона рублей. На блогера написали новое заявление. Об этом сообщает Baza.
«Виктор Голованов купил несколько курсов обучения общей стоимостью 1,6 миллиона рублей. Однако, по словам Виктора, никакого эффекта он не получил, на что сотрудники „Лайк центра“ (организации Аяза Шабутдинова — прим. URA.RU) ответили: „так бывает“. По мнению мужчины, в отношении его совершили мошенничество», — написали авторы telegram-канала Baza.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «Like Центра». Ответ на него ожидается.
Самого Аяза уже задержали 3 ноября в Москве. В настоящий момент он арестован и находится в СИЗО до 16 декабря. URA.RU писало подробнее о деятельности бизнес-коуча.
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