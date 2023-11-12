Reuters: ХАМАС приостановил переговоры по заложникам

ХАМАС приостановил переговоры об освобождении заложников из-за ударов Израиля по больнице в секторе Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников из-за ударов израильских беспилотников по больнице Аш-Шифа в секторе Газа. Об этом сообщил Reuters.
«ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за действий Израиля в отношении больницы „Аш-Шифа“», — передает Reuters. Авторы ссылаются на заявление палестинского чиновника.
Израиль атаковал больницу Аш-Шифа 12 ноября при помощи беспилотников. Израильское государство официально объявило войну Палестине 8 октября. Именно в этот день канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху было объявлено о соответствующем решении.
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