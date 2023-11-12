Reuters: ХАМАС приостановил переговоры по заложникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ХАМАС приостановил переговоры об освобождении заложников из-за ударов Израиля по больнице в секторе Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников из-за ударов израильских беспилотников по больнице Аш-Шифа в секторе Газа. Об этом сообщил Reuters.

«ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за действий Израиля в отношении больницы „Аш-Шифа“», — передает Reuters. Авторы ссылаются на заявление палестинского чиновника.

Израиль атаковал больницу Аш-Шифа 12 ноября при помощи беспилотников. Израильское государство официально объявило войну Палестине 8 октября. Именно в этот день канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху было объявлено о соответствующем решении.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Палестинское движение ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников из-за ударов израильских беспилотников по больнице Аш-Шифа в секторе Газа. Об этом сообщил Reuters. «ХАМАС приостановил переговоры о заложниках из-за действий Израиля в отношении больницы „Аш-Шифа“», — передает Reuters. Авторы ссылаются на заявление палестинского чиновника. Израиль атаковал больницу Аш-Шифа 12 ноября при помощи беспилотников. Израильское государство официально объявило войну Палестине 8 октября. Именно в этот день канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху было объявлено о соответствующем решении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...