11 ноября 2023
10 ноября 2023

Любимая группа губернатора Шумкова выступит в эфире популярного шоу с Якубовичем. Фото

Курганский ансамбль «Цветень» откроет выпуск «Поле Чудес» на Первом канале
© Служба новостей «URA.RU»
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День Уральского поля. Курган, цветень
Выступление курганского коллектива вновь покажут в эфире федерального канала Фото:

Выступление курганского народного ансамбля «Цветень» покажут в эфире шоу «Поле чудес» на «Первом канале». Губернатор Курганской области Вадим Шумков много раз подчеркивал, что «Цветень» — это его любимый коллектив, потому что музыканты красиво исполняют казачьи песни. Анонс выступления группы появился в их сообществе в соцсети.

«Открываем капитал-шоу „Поле чудес“ на Первом канале», — указано на стене ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Эфир покажут 1 декабря. Съемки прошли в конце октября в Москве.

Коллектив уже имеет опыт выступления на открытии телевизионного шоу. В апреле прошлого года «Цветень» также приглашали на «Поле чудес». Вместе с ансамблем на сценку вышел ведущий проекта Леонид Якубович. В конце он поцеловал одну из участниц. До этого курганские артисты снялись в программе в 2019 году.

Курганские артисты вновь съездили в Москву для съемок ТВ-шоу с Леонидом Якубовичем
Курганские артисты вновь съездили в Москву для съемок ТВ-шоу с Леонидом Якубовичем
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Выступление курганского народного ансамбля «Цветень» покажут в эфире шоу «Поле чудес» на «Первом канале». Губернатор Курганской области Вадим Шумков много раз подчеркивал, что «Цветень» — это его любимый коллектив, потому что музыканты красиво исполняют казачьи песни. Анонс выступления группы появился в их сообществе в соцсети. «Открываем капитал-шоу „Поле чудес“ на Первом канале», — указано на стене ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Эфир покажут 1 декабря. Съемки прошли в конце октября в Москве. Коллектив уже имеет опыт выступления на открытии телевизионного шоу. В апреле прошлого года «Цветень» также приглашали на «Поле чудес». Вместе с ансамблем на сценку вышел ведущий проекта Леонид Якубович. В конце он поцеловал одну из участниц. До этого курганские артисты снялись в программе в 2019 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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