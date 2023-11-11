Выступление курганского народного ансамбля «Цветень» покажут в эфире шоу «Поле чудес» на «Первом канале». Губернатор Курганской области Вадим Шумков много раз подчеркивал, что «Цветень» — это его любимый коллектив, потому что музыканты красиво исполняют казачьи песни. Анонс выступления группы появился в их сообществе в соцсети.
«Открываем капитал-шоу „Поле чудес“ на Первом канале», — указано на стене ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Эфир покажут 1 декабря. Съемки прошли в конце октября в Москве.
Коллектив уже имеет опыт выступления на открытии телевизионного шоу. В апреле прошлого года «Цветень» также приглашали на «Поле чудес». Вместе с ансамблем на сценку вышел ведущий проекта Леонид Якубович. В конце он поцеловал одну из участниц. До этого курганские артисты снялись в программе в 2019 году.
Курганские артисты вновь съездили в Москву для съемок ТВ-шоу с Леонидом Якубовичем
Фото: сообщество «ЦВЕТЕНЬ» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/cvetenfolk?w=wall-81801830_12803
Выступление курганского народного ансамбля «Цветень» покажут в эфире шоу «Поле чудес» на «Первом канале». Губернатор Курганской области Вадим Шумков много раз подчеркивал, что «Цветень» — это его любимый коллектив, потому что музыканты красиво исполняют казачьи песни. Анонс выступления группы появился в их сообществе в соцсети. «Открываем капитал-шоу „Поле чудес“ на Первом канале», — указано на стене ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Эфир покажут 1 декабря. Съемки прошли в конце октября в Москве. Коллектив уже имеет опыт выступления на открытии телевизионного шоу. В апреле прошлого года «Цветень» также приглашали на «Поле чудес». Вместе с ансамблем на сценку вышел ведущий проекта Леонид Якубович. В конце он поцеловал одну из участниц. До этого курганские артисты снялись в программе в 2019 году.