Колонна с эвакуированными из Газы россиянами выдвинулась в Каир

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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
Россиянам оказывается медицинская, психологическая и юридическая помощь Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Колонна с россиянами, эвакуированными из Газы, выдвинулась в Каир. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что россиянам оказывается медицинская, психологическая и юридическая помощь. Также их обеспечивают водой и питанием.

Эвакуацию граждан России организовали МЧС РФ и дипломаты. В Египет переправлены более 60 человек. Также сообщается, что ХАМАС приостановили переговоры об освобождении заложников. Решение принято руководством палестинского движения после удара по больнице Аль-Шифа в Газа.

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Колонна с россиянами, эвакуированными из Газы, выдвинулась в Каир. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале МЧС России. Уточняется, что россиянам оказывается медицинская, психологическая и юридическая помощь. Также их обеспечивают водой и питанием. Эвакуацию граждан России организовали МЧС РФ и дипломаты. В Египет переправлены более 60 человек. Также сообщается, что ХАМАС приостановили переговоры об освобождении заложников. Решение принято руководством палестинского движения после удара по больнице Аль-Шифа в Газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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