Колонна с эвакуированными из Газы россиянами выдвинулась в Каир

Колонна с россиянами, эвакуированными из Газы, выдвинулась в Каир. Об этом сообщили в МЧС РФ.
«В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале МЧС России.
Уточняется, что россиянам оказывается медицинская, психологическая и юридическая помощь. Также их обеспечивают водой и питанием.
Эвакуацию граждан России организовали МЧС РФ и дипломаты. В Египет переправлены более 60 человек. Также сообщается, что ХАМАС приостановили переговоры об освобождении заложников. Решение принято руководством палестинского движения после удара по больнице Аль-Шифа в Газа.
Колонна с россиянами, эвакуированными из Газы, выдвинулась в Каир. Об этом сообщили в МЧС РФ. «В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении ведомства. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале МЧС России. Уточняется, что россиянам оказывается медицинская, психологическая и юридическая помощь. Также их обеспечивают водой и питанием. Эвакуацию граждан России организовали МЧС РФ и дипломаты. В Египет переправлены более 60 человек. Также сообщается, что ХАМАС приостановили переговоры об освобождении заложников. Решение принято руководством палестинского движения после удара по больнице Аль-Шифа в Газа.