В Палестине отметили риски втягивания в конфликт с Израилем третьих стран

Посол РФ Нофаль: велик риск втягивания третьих стран в конфликт Израиля

12 ноября 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Если Израиль будет нападать «на земле», то может быть расширение этого конфликта Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Риски втягивания в конфликт между Палестиной и Израилем третьих страны велики. Об этом заявил посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль. «Конечно, риск велик. Мы об этом сказали с первого дня: если Израиль будет нападать „на земле“, то может быть расширение этого конфликта. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация», — заявил посол в интервью ТАСС. Ранее Минобороны Израиль продал Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Пращу Давида» за 317 миллионов евро. Система поступит на службу до конца 2023 года, пишет «Национальная служба новостей». Также США вернули Израилю снаряды, которые забирали для Украины. 155-мм снаряды, хранившиеся в Израиле и переданные для Украины, были возвращены Израилю в составе корабля с двумя тоннами военной техник. Боеприпасы уже доставлены в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Риски втягивания в конфликт между Палестиной и Израилем третьих страны велики. Об этом заявил посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль. «Конечно, риск велик. Мы об этом сказали с первого дня: если Израиль будет нападать „на земле“, то может быть расширение этого конфликта. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация», — заявил посол в интервью ТАСС. Ранее Минобороны Израиль продал Финляндии системы противоракетной обороны (ПРО) «Пращу Давида» за 317 миллионов евро. Система поступит на службу до конца 2023 года, пишет «Национальная служба новостей». Также США вернули Израилю снаряды, которые забирали для Украины. 155-мм снаряды, хранившиеся в Израиле и переданные для Украины, были возвращены Израилю в составе корабля с двумя тоннами военной техник. Боеприпасы уже доставлены в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).