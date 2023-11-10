Ynet: США вернули Израилю снаряды, которые забирали для Украины

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Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, 155мм
В Израиль вернулись ракеты, которые ранее США забрали для Украины Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Снаряды США, которые хранились в Израиле были отданы Украине, а затем снова возращены. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

«155-мм снаряды, хранившиеся в Израиле и переданные для Украины, сегодня были возвращены Израилю в составе корабля с 2 тоннами военной техники», — говорится в материале. Отмечается, что боеприпасы уже доставлены в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

США стали спонсировать ЦАХАЛ с первых дней войны на Ближнем Востоке. При этом страна пытается еще поддерживать Украину. Сейчас в США идет обсуждение нового пакета военной помощи для Израиля и Украины. Однако 8 ноября демократы в Сенате заблокировали законопроект, в котором не нашлось места для Украины. До этого телеканал 360 сообщал, что США хотят отправить ЦАХАЛу ракеты, которые предназначались для Киева.

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Снаряды США, которые хранились в Израиле были отданы Украине, а затем снова возращены. Об этом сообщает израильское издание Ynet. «155-мм снаряды, хранившиеся в Израиле и переданные для Украины, сегодня были возвращены Израилю в составе корабля с 2 тоннами военной техники», — говорится в материале. Отмечается, что боеприпасы уже доставлены в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). США стали спонсировать ЦАХАЛ с первых дней войны на Ближнем Востоке. При этом страна пытается еще поддерживать Украину. Сейчас в США идет обсуждение нового пакета военной помощи для Израиля и Украины. Однако 8 ноября демократы в Сенате заблокировали законопроект, в котором не нашлось места для Украины. До этого телеканал 360 сообщал, что США хотят отправить ЦАХАЛу ракеты, которые предназначались для Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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