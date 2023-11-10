Ynet: США вернули Израилю снаряды, которые забирали для Украины

10 ноября 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

В Израиль вернулись ракеты, которые ранее США забрали для Украины Фото: Spc. Derek Mustard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Снаряды США, которые хранились в Израиле были отданы Украине, а затем снова возращены. Об этом сообщает израильское издание Ynet. «155-мм снаряды, хранившиеся в Израиле и переданные для Украины, сегодня были возвращены Израилю в составе корабля с 2 тоннами военной техники», — говорится в материале . Отмечается, что боеприпасы уже доставлены в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). США стали спонсировать ЦАХАЛ с первых дней войны на Ближнем Востоке. При этом страна пытается еще поддерживать Украину. Сейчас в США идет обсуждение нового пакета военной помощи для Израиля и Украины. Однако 8 ноября демократы в Сенате заблокировали законопроект, в котором не нашлось места для Украины. До этого телеканал 360 сообщал, что США хотят отправить ЦАХАЛу ракеты, которые предназначались для Киева.

Снаряды США, которые хранились в Израиле были отданы Украине, а затем снова возращены. Об этом сообщает израильское издание Ynet. «155-мм снаряды, хранившиеся в Израиле и переданные для Украины, сегодня были возвращены Израилю в составе корабля с 2 тоннами военной техники», — говорится в материале. Отмечается, что боеприпасы уже доставлены в армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). США стали спонсировать ЦАХАЛ с первых дней войны на Ближнем Востоке. При этом страна пытается еще поддерживать Украину. Сейчас в США идет обсуждение нового пакета военной помощи для Израиля и Украины. Однако 8 ноября демократы в Сенате заблокировали законопроект, в котором не нашлось места для Украины. До этого телеканал 360 сообщал, что США хотят отправить ЦАХАЛу ракеты, которые предназначались для Киева.