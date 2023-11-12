12 ноября 2023

Армия Израиля допросит 20 боевиков ХАМАС, задержанных в Газе

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Военные ЦАХАЛ арестовали около 20 боевиков палестинского движения ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Около 20 боевиков палестинского движения ХАМАС были арестованы военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа для допроса. Об этом сообщила Общая служба безопасности Израиля.

«Допросы террористов будут использоваться для получения актуальных разведывательных данных с места событий и оказания помощи в продолжении наземных маневров и боевых действий», — передает данные ведомства газета The Times of Israel. Отмечается, что 20 членов движения ХАМАС были задержаны «в самом сердце сектора Газа».

Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что прекращение огня в секторе Газа зависит от США. По его словам, «они полностью управляют войной», пишет «Национальная служба новостей».

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Около 20 боевиков палестинского движения ХАМАС были арестованы военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа для допроса. Об этом сообщила Общая служба безопасности Израиля. «Допросы террористов будут использоваться для получения актуальных разведывательных данных с места событий и оказания помощи в продолжении наземных маневров и боевых действий», — передает данные ведомства газета The Times of Israel. Отмечается, что 20 членов движения ХАМАС были задержаны «в самом сердце сектора Газа». Ранее член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что прекращение огня в секторе Газа зависит от США. По его словам, «они полностью управляют войной», пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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