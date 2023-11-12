Продюсер Кушанашвили назвал причину сердечного приступа журналиста

Продюсер Кушанашвили Ладненко: приступ возник из-за нагрузки на работе

13 ноября 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Отар Кушанашвили попал в реанимацию Фото: Илья Московец © URA.RU Сердечный приступ случился у телеведущего Отара Кушанашвили после большой нагрузке на работе. Об этом заявил его продюсер Виктор Ладненко. «Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — сообщил Виктор Ладненко в telegram-канале Отара Кушанашвили. Продюсер рассказал, что в этот вечер смотрел с телеведущим матч «Спартак» — «Ростов» в одном из ресторанов. После игры Ладненко уехал и узнал о случившемся из новостей. Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. Его госпитализировали с сердечным приступом. Позже медики сообщили о тяжелом состоянии телеведущего. Сейчас он находится в реанимации.

Сердечный приступ случился у телеведущего Отара Кушанашвили после большой нагрузке на работе. Об этом заявил его продюсер Виктор Ладненко. «Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — сообщил Виктор Ладненко в telegram-канале Отара Кушанашвили. Продюсер рассказал, что в этот вечер смотрел с телеведущим матч «Спартак» — «Ростов» в одном из ресторанов. После игры Ладненко уехал и узнал о случившемся из новостей. Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. Его госпитализировали с сердечным приступом. Позже медики сообщили о тяжелом состоянии телеведущего. Сейчас он находится в реанимации.