В Челябинске отменили рейс в Шарм-эль-Шейх

В аэропорту Челябинска отменили рейс в Египет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 13 ноября отменили вылет рейса в Шарм-эль-Шейх (Египет) российской авиакомпании Azur Air. Информация об этом указана на онлайн-табло на сайте аэропорта имени Курчатова.

«Отменен рейс ZF 953 сообщением Челябинск — Шарм-эль-Шейх авиакомпании Azur Air. Расчетное время вылета: 04:40 13 ноября», — указано на онлайн-табло челябинского аэропорта. Полет должен был проходить на самолете Boeing-757.

Накануне, 12 ноября, в Челябинске совершил аварийную посадку Boeing-737 из Сочи. На борту находилось около 190 человек, в том числе дети. У самолета была обнаружена неисправность с выпуском закрылок, рассказал собеседник агентства. Перед посадкой самолет сделал шесть кругов над Челябинском. Все оперативные службы были приведены в полную готовность.

Обновлено 13 ноября в 02:25 по уральскому времени:

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ будет опубликован после получения.