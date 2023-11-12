12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Челябинске отменили рейс в Шарм-эль-Шейх

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
В аэропорту Челябинска отменили рейс в Египет Фото:

В Челябинске 13 ноября отменили вылет рейса в Шарм-эль-Шейх (Египет) российской авиакомпании Azur Air. Информация об этом указана на онлайн-табло на сайте аэропорта имени Курчатова.

«Отменен рейс ZF 953 сообщением Челябинск — Шарм-эль-Шейх авиакомпании Azur Air. Расчетное время вылета: 04:40 13 ноября», — указано на онлайн-табло челябинского аэропорта. Полет должен был проходить на самолете Boeing-757.

Накануне, 12 ноября, в Челябинске совершил аварийную посадку Boeing-737 из Сочи. На борту находилось около 190 человек, в том числе дети. У самолета была обнаружена неисправность с выпуском закрылок, рассказал собеседник агентства. Перед посадкой самолет сделал шесть кругов над Челябинском. Все оперативные службы были приведены в полную готовность.

Обновлено 13 ноября в 02:25 по уральскому времени:

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинске 13 ноября отменили вылет рейса в Шарм-эль-Шейх (Египет) российской авиакомпании Azur Air. Информация об этом указана на онлайн-табло на сайте аэропорта имени Курчатова. «Отменен рейс ZF 953 сообщением Челябинск — Шарм-эль-Шейх авиакомпании Azur Air. Расчетное время вылета: 04:40 13 ноября», — указано на онлайн-табло челябинского аэропорта. Полет должен был проходить на самолете Boeing-757. Накануне, 12 ноября, в Челябинске совершил аварийную посадку Boeing-737 из Сочи. На борту находилось около 190 человек, в том числе дети. У самолета была обнаружена неисправность с выпуском закрылок, рассказал собеседник агентства. Перед посадкой самолет сделал шесть кругов над Челябинском. Все оперативные службы были приведены в полную готовность. Обновлено 13 ноября в 02:25 по уральскому времени: Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании Azur Air. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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