Махонин предложит Григорьеву пост замсекретаря реготделения ЕР в Пермском крае

Экс-секратарю регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеславу Григорьеву будет предложена должность заместителя. Губернатор региона Дмитрий Махонин, возглавивший прикамское отделение ЕР, собирается обнародовать решение на предстоящей партийной конференции, рассказали в пресс-службе «Единой России».
«Дмитрий Махонин на очередной конференции „Единой России“ предложит кандидатуру Вячеслава Григорьева на пост первого заместителя секретаря регионального отделения», — указано в telegram-канале краевого отделения партии. По мнению Махонина, Григорьеву в процессе своей работы удалось выстроить «эффективную работу отделения» и совместно с правительством региона успешно реализовать партийные проекты.
Махонин получил назначение на пост главы реготделение ЕР в статусе «врио», об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Партбилет Махонину вручил Дмитрий Медведев, который является председателем «Единой России».
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