Махонин предложит Григорьеву пост замсекретаря реготделения ЕР в Пермском крае

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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин возглавил реготделение ЕР в статусе «врио» Фото:

Экс-секратарю регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеславу Григорьеву будет предложена должность заместителя. Губернатор региона Дмитрий Махонин, возглавивший прикамское отделение ЕР, собирается обнародовать решение на предстоящей партийной конференции, рассказали в пресс-службе «Единой России».

«Дмитрий Махонин на очередной конференции „Единой России“ предложит кандидатуру Вячеслава Григорьева на пост первого заместителя секретаря регионального отделения», — указано в telegram-канале краевого отделения партии. По мнению Махонина, Григорьеву в процессе своей работы удалось выстроить «эффективную работу отделения» и совместно с правительством региона успешно реализовать партийные проекты.

Махонин получил назначение на пост главы реготделение ЕР в статусе «врио», об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Партбилет Махонину вручил Дмитрий Медведев, который является председателем «Единой России».

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Экс-секратарю регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеславу Григорьеву будет предложена должность заместителя. Губернатор региона Дмитрий Махонин, возглавивший прикамское отделение ЕР, собирается обнародовать решение на предстоящей партийной конференции, рассказали в пресс-службе «Единой России». «Дмитрий Махонин на очередной конференции „Единой России“ предложит кандидатуру Вячеслава Григорьева на пост первого заместителя секретаря регионального отделения», — указано в telegram-канале краевого отделения партии. По мнению Махонина, Григорьеву в процессе своей работы удалось выстроить «эффективную работу отделения» и совместно с правительством региона успешно реализовать партийные проекты. Махонин получил назначение на пост главы реготделение ЕР в статусе «врио», об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Партбилет Махонину вручил Дмитрий Медведев, который является председателем «Единой России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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