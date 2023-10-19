«Новые люди» назвали 5 причин, почему цирки с животными пора запретить

Нечаев призвал создавать в России цирки без животных

19 октября 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Лидер «Новых людей» уверен, что цирки закладывают в детях неверное отношение к животным Фото: пресс-служба партии «Новые люди» Вторую неделю идет жаркая дискуссия между депутатами Госдумы и дрессировщиками по поводу возможного запрета использовать животных в цирках. С такой инициативой выступили депутаты от партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым после того, как в Сети были опубликованы очередные жуткие кадры жестокого обращения с цирковыми тиграми. В беседе с URA.RU он пояснил идею нового законопроекта, отметив, что аргументы дрессировщиков не выдерживают никакой критики. Животные в цирке часто подвержены насилию Новость по теме Братьев Запашных вызвали в ГД по поводу жестокого обращения с животными По мнению депутатов партии «Новые люди», цирк с животными — это жестоко. Практически всегда содержание зверей там связано с насилием. Это тяжелые переезды на гастролях, жизнь в неволе, недостаток свежего воздуха и солнца, не говоря уже о жестких методах дрессировки. «Нам говорят, что в цирке звери живут дольше, чем в природе. Спорный довод. Если человека всю жизнь держать в СИЗО и нормально кормить, он тоже может прожить дольше, чем на воле. Но разве это жизнь?» — говорит Алексей Нечаев. Цирки с животными подают плохой пример при воспитании детей Лидер «Новых людей» уверен, что подобные цирки закладывают в детях неверное отношение к животным. «Дрессировщики говорят, что цирк развивает эмпатию. Это просто абсурд. В чем заключается эмпатия, в подчинении сильному? Мы приучаем детей к тому, что даже самый сильный зверь по щелчку хлыста должен вставать на задние лапы, что животные — это игрушки, инструмент для развлечения. А нужно воспитывать в них совсем другие ценности: сострадание, доброту. Если хочется понаблюдать за животными в более естественных условиях, есть заповедники и сафари-парки. Кстати, цирки не входят в „Пушкинскую карту“, потому что познавательного там мало», — отметил он. Интерес к циркам с животными начинает угасать По словам парламентария, цирки с животными все больше теряют популярность. «Нам говорят, что люди обожают цирки с животными, и их популярность растет. Но достаточно посмотреть статистику. Люди голосуют не только в опросах, но и рублем. В 2010 году в цирках побывали почти 11 млн зрителей, в 2013 году — только 5,6 млн, а в прошлом году — всего 3,2 млн. Зачем отрицать очевидное? — говорит политик. — Главная причина — кризис идей». На поддержание цирков тратятся огромные деньги Нечаев уверен также, что цирки в существующем виде — это дорого и убыточно. «Нас убеждают, что цирки самоокупаемы и выручка бьет рекорды. Но почему тогда на субсидии госциркам только в прошлом году потратили 1,8 млрд рублей? Это при том, что люди все реже ходят в цирки и все больше в театры», — объясняет политик. Цирки без зверей смогут посещать страны, где стоит запрет на программы с животными Статья по теме Нужно ли в России закрывать цирки и зоопарки Более 40 стран уже запретили или ограничили использование животных в цирке, что не дает возможности цирковым труппам из России выезжать к ним на гастроли. «Цирк может стать лицом России, как театр или балет, но для этого он должен поменяться, — уверен Нечаев. — Раньше братья [Аскольд и Эдгард] Запашные (дрессировщики тигров) гастролировали по всему миру. А сейчас? Нас со зверинцами не пустят даже в Индию. Если мы сделаем цирк человечным, он станет конкурентоспособным в мире. Наши артисты смогут гастролировать по всей планете, прославлять страну. Мир меняется. Все больше запрос на человечность, на доброту. Наши цирки ему морально не соответствуют. Пора идти в ногу со временем. Мы уверены, что закон о цирках без животных должен быть принят. Но готовы выслушать все доводы оппонентов», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вторую неделю идет жаркая дискуссия между депутатами Госдумы и дрессировщиками по поводу возможного запрета использовать животных в цирках. С такой инициативой выступили депутаты от партии «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым после того, как в Сети были опубликованы очередные жуткие кадры жестокого обращения с цирковыми тиграми. В беседе с URA.RU он пояснил идею нового законопроекта, отметив, что аргументы дрессировщиков не выдерживают никакой критики. По мнению депутатов партии «Новые люди», цирк с животными — это жестоко. Практически всегда содержание зверей там связано с насилием. Это тяжелые переезды на гастролях, жизнь в неволе, недостаток свежего воздуха и солнца, не говоря уже о жестких методах дрессировки. «Нам говорят, что в цирке звери живут дольше, чем в природе. Спорный довод. Если человека всю жизнь держать в СИЗО и нормально кормить, он тоже может прожить дольше, чем на воле. Но разве это жизнь?» — говорит Алексей Нечаев. Лидер «Новых людей» уверен, что подобные цирки закладывают в детях неверное отношение к животным. «Дрессировщики говорят, что цирк развивает эмпатию. Это просто абсурд. В чем заключается эмпатия, в подчинении сильному? Мы приучаем детей к тому, что даже самый сильный зверь по щелчку хлыста должен вставать на задние лапы, что животные — это игрушки, инструмент для развлечения. А нужно воспитывать в них совсем другие ценности: сострадание, доброту. Если хочется понаблюдать за животными в более естественных условиях, есть заповедники и сафари-парки. Кстати, цирки не входят в „Пушкинскую карту“, потому что познавательного там мало», — отметил он. По словам парламентария, цирки с животными все больше теряют популярность. «Нам говорят, что люди обожают цирки с животными, и их популярность растет. Но достаточно посмотреть статистику. Люди голосуют не только в опросах, но и рублем. В 2010 году в цирках побывали почти 11 млн зрителей, в 2013 году — только 5,6 млн, а в прошлом году — всего 3,2 млн. Зачем отрицать очевидное? — говорит политик. — Главная причина — кризис идей». Нечаев уверен также, что цирки в существующем виде — это дорого и убыточно. «Нас убеждают, что цирки самоокупаемы и выручка бьет рекорды. Но почему тогда на субсидии госциркам только в прошлом году потратили 1,8 млрд рублей? Это при том, что люди все реже ходят в цирки и все больше в театры», — объясняет политик. Более 40 стран уже запретили или ограничили использование животных в цирке, что не дает возможности цирковым труппам из России выезжать к ним на гастроли. «Цирк может стать лицом России, как театр или балет, но для этого он должен поменяться, — уверен Нечаев. — Раньше братья [Аскольд и Эдгард] Запашные (дрессировщики тигров) гастролировали по всему миру. А сейчас? Нас со зверинцами не пустят даже в Индию. Если мы сделаем цирк человечным, он станет конкурентоспособным в мире. Наши артисты смогут гастролировать по всей планете, прославлять страну. Мир меняется. Все больше запрос на человечность, на доброту. Наши цирки ему морально не соответствуют. Пора идти в ногу со временем. Мы уверены, что закон о цирках без животных должен быть принят. Но готовы выслушать все доводы оппонентов», — подытожил он.