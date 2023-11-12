12 ноября 2023

В России хотят ввести знак качества «Шерсть России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поступившая в продажу зимняя одежда из новых коллекций екатеринбургских дизайнеров. Екатеринбург, состав, натуральная шерсть, мода
Инициативу о введении нового знака качества «Шерсть России» поддержали Фото:

В России хотят ввести новый знак качества с условным обозначением «Шерсть России». Информация об этом следует из рекомендаций Министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, которые направил Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации.

«Такой знак будет подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых товарах — в одежде, ткани и так далее. Это снизит число фальсифицированной продукции на российском рынке», — передает газета «Известия».

Также в СФ предлагают проверять соответствие качества готовых изделий из шерсти с заявленным составом. В том числе это относится к изделиям, продаваемым онлайн.

Отмечается, что в ведомстве инициативу о введении нового знака качества поддержали. Жалобы на несоответствие реального состава продукции заявленному негативно влияют на ценообразование и ожидание покупателей.

В сентябре этого года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков поддержал введение знака качества для шаурмы. Он заявил, что шаурма является «самым народным фастфудом», передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России хотят ввести новый знак качества с условным обозначением «Шерсть России». Информация об этом следует из рекомендаций Министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, которые направил Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. «Такой знак будет подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых товарах — в одежде, ткани и так далее. Это снизит число фальсифицированной продукции на российском рынке», — передает газета «Известия». Также в СФ предлагают проверять соответствие качества готовых изделий из шерсти с заявленным составом. В том числе это относится к изделиям, продаваемым онлайн. Отмечается, что в ведомстве инициативу о введении нового знака качества поддержали. Жалобы на несоответствие реального состава продукции заявленному негативно влияют на ценообразование и ожидание покупателей. В сентябре этого года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков поддержал введение знака качества для шаурмы. Он заявил, что шаурма является «самым народным фастфудом», передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...