В России хотят ввести знак качества «Шерсть России»

13 ноября 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Инициативу о введении нового знака качества «Шерсть России» поддержали Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России хотят ввести новый знак качества с условным обозначением «Шерсть России». Информация об этом следует из рекомендаций Министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, которые направил Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. «Такой знак будет подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых товарах — в одежде, ткани и так далее. Это снизит число фальсифицированной продукции на российском рынке», — передает газета «Известия». Также в СФ предлагают проверять соответствие качества готовых изделий из шерсти с заявленным составом. В том числе это относится к изделиям, продаваемым онлайн. Отмечается, что в ведомстве инициативу о введении нового знака качества поддержали. Жалобы на несоответствие реального состава продукции заявленному негативно влияют на ценообразование и ожидание покупателей. В сентябре этого года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков поддержал введение знака качества для шаурмы. Он заявил, что шаурма является «самым народным фастфудом», передает «Национальная служба новостей».

В России хотят ввести новый знак качества с условным обозначением «Шерсть России». Информация об этом следует из рекомендаций Министерству промышленности и торговли, Роспотребнадзору и другим ведомствам, которые направил Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. «Такой знак будет подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых товарах — в одежде, ткани и так далее. Это снизит число фальсифицированной продукции на российском рынке», — передает газета «Известия». Также в СФ предлагают проверять соответствие качества готовых изделий из шерсти с заявленным составом. В том числе это относится к изделиям, продаваемым онлайн. Отмечается, что в ведомстве инициативу о введении нового знака качества поддержали. Жалобы на несоответствие реального состава продукции заявленному негативно влияют на ценообразование и ожидание покупателей. В сентябре этого года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков поддержал введение знака качества для шаурмы. Он заявил, что шаурма является «самым народным фастфудом», передает «Национальная служба новостей».