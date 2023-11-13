«Известия» прогнозируют возвращение цены нефти к 90 долларам за баррель

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Цена на нефть вернется к 90 долларам за баррель в ближайшее время, считает Валерий Андрианов Фото:
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В ближайшее время цена на нефть вернется к 90 долларам за баррель. Так она стоила до начала войны Израиля и Палестины. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

«Несмотря на жесткую риторику ряда политиков из исламских государств, пока что нет признаков того, что регион может „полыхнуть“ и будут прерваны поставки нефти с Ближнего Востока. Поэтому мировые биржи „отрабатывают“ данный новостной фон, играя на снижение нефтяных котировок», — пояснил Валерий Андрианов в беседе с журналистами газеты «Известия». По его словам, пока отсутствуют признаки того, что будут прерваны поставки нефти с Ближнего Востока.

Ранее инвесторы выразили опасения, что продолжение эскалации на Ближнем Востоке приведет к перебоям с поставками энергоресурсов. По словам первого замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопината, переход конфликта между Палестиной и Израилем на региональный уровень спровоцирует рост цен на нефть.

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В ближайшее время цена на нефть вернется к 90 долларам за баррель. Так она стоила до начала войны Израиля и Палестины. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. «Несмотря на жесткую риторику ряда политиков из исламских государств, пока что нет признаков того, что регион может „полыхнуть“ и будут прерваны поставки нефти с Ближнего Востока. Поэтому мировые биржи „отрабатывают“ данный новостной фон, играя на снижение нефтяных котировок», — пояснил Валерий Андрианов в беседе с журналистами газеты «Известия». По его словам, пока отсутствуют признаки того, что будут прерваны поставки нефти с Ближнего Востока. Ранее инвесторы выразили опасения, что продолжение эскалации на Ближнем Востоке приведет к перебоям с поставками энергоресурсов. По словам первого замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гиты Гопината, переход конфликта между Палестиной и Израилем на региональный уровень спровоцирует рост цен на нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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