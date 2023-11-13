Fox News: в результате ударов США по Сирии убиты как минимум 6 человек

13 ноября 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии Фото: miliman/pickupimage.com Как минимум шесть человек погибли в результате ударов США по объектам в Сирии в ночь на понедельник. Об этом рассказал источник в Пентагоне. «По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США», — передает слова источника телеканал Fox News. Там добавили, что удары наносились в ночь на понедельник. Целями выступили объекты, принадлежащие иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). По заявлению министра обороны США Ллойда Остина, американские военные нанесли удары по объектам КСИР и связанным с Ираном группировкам в ответ на атаки на американский контингент в Ираке и Сирии. После ракетного удара по американской базе в Сирии несколько военнослужащих Вооруженных сил США погибли, передает Life .

Как минимум шесть человек погибли в результате ударов США по объектам в Сирии в ночь на понедельник. Об этом рассказал источник в Пентагоне. «По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США», — передает слова источника телеканал Fox News. Там добавили, что удары наносились в ночь на понедельник. Целями выступили объекты, принадлежащие иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). По заявлению министра обороны США Ллойда Остина, американские военные нанесли удары по объектам КСИР и связанным с Ираном группировкам в ответ на атаки на американский контингент в Ираке и Сирии. После ракетного удара по американской базе в Сирии несколько военнослужащих Вооруженных сил США погибли, передает Life.