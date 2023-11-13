Fox News: в результате ударов США по Сирии убиты как минимум 6 человек

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США нанесли удары по объектам КСИР в Сирии Фото:

Как минимум шесть человек погибли в результате ударов США по объектам в Сирии в ночь на понедельник. Об этом рассказал источник в Пентагоне.

«По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США», — передает слова источника телеканал Fox News. Там добавили, что удары наносились в ночь на понедельник. Целями выступили объекты, принадлежащие иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По заявлению министра обороны США Ллойда Остина, американские военные нанесли удары по объектам КСИР и связанным с Ираном группировкам в ответ на атаки на американский контингент в Ираке и Сирии. После ракетного удара по американской базе в Сирии несколько военнослужащих Вооруженных сил США погибли, передает Life.

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Как минимум шесть человек погибли в результате ударов США по объектам в Сирии в ночь на понедельник. Об этом рассказал источник в Пентагоне. «По меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США», — передает слова источника телеканал Fox News. Там добавили, что удары наносились в ночь на понедельник. Целями выступили объекты, принадлежащие иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). По заявлению министра обороны США Ллойда Остина, американские военные нанесли удары по объектам КСИР и связанным с Ираном группировкам в ответ на атаки на американский контингент в Ираке и Сирии. После ракетного удара по американской базе в Сирии несколько военнослужащих Вооруженных сил США погибли, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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