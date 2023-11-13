На Камчатке уничтожат три тонны красной икры

13 ноября 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Икра была изготовлена кустарным способом, заявили в ФСБ России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Камчатке уничтожат три тонны красной икры стоимостью около десяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Камчатскому краю. «Был выявлен факт хранения двумя гражданами кустарно изготовленной икры, общим весом 2 975 килограмма. Продукция подлежит уничтожению», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что рыночная стоимость продукции составила девять миллионов 688 тысяч рублей. Елизовский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей каждому фигуранту. Продукция подлежит уничтожению, так как она представляет опасность для жизни и здоровья потребителей, заключили в пресс-службе.

На Камчатке уничтожат три тонны красной икры стоимостью около десяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Камчатскому краю. «Был выявлен факт хранения двумя гражданами кустарно изготовленной икры, общим весом 2 975 килограмма. Продукция подлежит уничтожению», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что рыночная стоимость продукции составила девять миллионов 688 тысяч рублей. Елизовский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей каждому фигуранту. Продукция подлежит уничтожению, так как она представляет опасность для жизни и здоровья потребителей, заключили в пресс-службе.