На Камчатке уничтожат три тонны красной икры стоимостью около десяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Камчатскому краю.
«Был выявлен факт хранения двумя гражданами кустарно изготовленной икры, общим весом 2 975 килограмма. Продукция подлежит уничтожению», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что рыночная стоимость продукции составила девять миллионов 688 тысяч рублей.
Елизовский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей каждому фигуранту. Продукция подлежит уничтожению, так как она представляет опасность для жизни и здоровья потребителей, заключили в пресс-службе.
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