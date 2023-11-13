На Камчатке уничтожат три тонны красной икры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Икра была изготовлена кустарным способом, заявили в ФСБ России Фото:

На Камчатке уничтожат три тонны красной икры стоимостью около десяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Камчатскому краю.

«Был выявлен факт хранения двумя гражданами кустарно изготовленной икры, общим весом 2 975 килограмма. Продукция подлежит уничтожению», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что рыночная стоимость продукции составила девять миллионов 688 тысяч рублей.

Елизовский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей каждому фигуранту. Продукция подлежит уничтожению, так как она представляет опасность для жизни и здоровья потребителей, заключили в пресс-службе.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Камчатке уничтожат три тонны красной икры стоимостью около десяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Камчатскому краю. «Был выявлен факт хранения двумя гражданами кустарно изготовленной икры, общим весом 2 975 килограмма. Продукция подлежит уничтожению», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что рыночная стоимость продукции составила девять миллионов 688 тысяч рублей. Елизовский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей каждому фигуранту. Продукция подлежит уничтожению, так как она представляет опасность для жизни и здоровья потребителей, заключили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...