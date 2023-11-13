Мантуров: истребителем Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики

13 ноября 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

В проект Checkmate были внесены некоторые изменения, заявил Денис Мантуров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский истребитель пятого поколения Checkmate проявил заинтересованность у зарубежных заказчиков. В связи с этим в проект были внесены коррективы, учитывающие их пожелания. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Российским истребителем Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики», — передает слова Манутрова РИА Новости. Он добавил, что были получены множественные запросы и проведены определенные корректировки для максимальной адаптации проекта к пожеланиям заинтересованных клиентов. Мантуров также отметил, что обсуждается возможное сотрудничество с зарубежными компаниями по этому проекту. Однако в ближайшей перспективе производство предполагается осуществлять исключительно в России, заключил глава Минпромторга. В России готовятся к производству истребителей пятого поколения Checkmate. После некоторых корректировок и сбора обратной связи стоимость проекта была снижена, а технические решения улучшены. В 2021 году истребитель стал одним из ключевых достижений в авиационной области. По мнению американских СМИ, разработка представляет собой сочетание передовых технологий, открытой архитектуры и уникального искусственного интеллекта, передает «Утро.ру».

Российский истребитель пятого поколения Checkmate проявил заинтересованность у зарубежных заказчиков. В связи с этим в проект были внесены коррективы, учитывающие их пожелания. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Российским истребителем Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики», — передает слова Манутрова РИА Новости. Он добавил, что были получены множественные запросы и проведены определенные корректировки для максимальной адаптации проекта к пожеланиям заинтересованных клиентов. Мантуров также отметил, что обсуждается возможное сотрудничество с зарубежными компаниями по этому проекту. Однако в ближайшей перспективе производство предполагается осуществлять исключительно в России, заключил глава Минпромторга. В России готовятся к производству истребителей пятого поколения Checkmate. После некоторых корректировок и сбора обратной связи стоимость проекта была снижена, а технические решения улучшены. В 2021 году истребитель стал одним из ключевых достижений в авиационной области. По мнению американских СМИ, разработка представляет собой сочетание передовых технологий, открытой архитектуры и уникального искусственного интеллекта, передает «Утро.ру».