Мантуров: истребителем Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики

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Легкий тактический однодвигательный истребитель (ЛТС) Checkmate. Москва , истрибитель, checkmate, 5-ое поколение
В проект Checkmate были внесены некоторые изменения, заявил Денис Мантуров Фото:

Российский истребитель пятого поколения Checkmate проявил заинтересованность у зарубежных заказчиков. В связи с этим в проект были внесены коррективы, учитывающие их пожелания. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Российским истребителем Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики», — передает слова Манутрова РИА Новости. Он добавил, что были получены множественные запросы и проведены определенные корректировки для максимальной адаптации проекта к пожеланиям заинтересованных клиентов.

Мантуров также отметил, что обсуждается возможное сотрудничество с зарубежными компаниями по этому проекту. Однако в ближайшей перспективе производство предполагается осуществлять исключительно в России, заключил глава Минпромторга.

В России готовятся к производству истребителей пятого поколения Checkmate. После некоторых корректировок и сбора обратной связи стоимость проекта была снижена, а технические решения улучшены. В 2021 году истребитель стал одним из ключевых достижений в авиационной области. По мнению американских СМИ, разработка представляет собой сочетание передовых технологий, открытой архитектуры и уникального искусственного интеллекта, передает «Утро.ру».

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Российский истребитель пятого поколения Checkmate проявил заинтересованность у зарубежных заказчиков. В связи с этим в проект были внесены коррективы, учитывающие их пожелания. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Российским истребителем Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики», — передает слова Манутрова РИА Новости. Он добавил, что были получены множественные запросы и проведены определенные корректировки для максимальной адаптации проекта к пожеланиям заинтересованных клиентов. Мантуров также отметил, что обсуждается возможное сотрудничество с зарубежными компаниями по этому проекту. Однако в ближайшей перспективе производство предполагается осуществлять исключительно в России, заключил глава Минпромторга. В России готовятся к производству истребителей пятого поколения Checkmate. После некоторых корректировок и сбора обратной связи стоимость проекта была снижена, а технические решения улучшены. В 2021 году истребитель стал одним из ключевых достижений в авиационной области. По мнению американских СМИ, разработка представляет собой сочетание передовых технологий, открытой архитектуры и уникального искусственного интеллекта, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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