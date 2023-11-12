В Верхней Салде поймали экс-пристава за взятки

В Верхней Салде (Свердловская область) бывшего судебного пристава-исполнителя поймали на взятке. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
«Государственный обвинитель представил доказательства того, что судебный пристав-исполнитель в период с 2016 по 2021 гг. вносила в официальные документы по исполнительным производствам заведомо ложные сведения, фактически не совершая исполнительные действия в полном объеме и получая от должников денежное вознаграждение», — заявили в пресс-службе. Всего женщина заработала на этом более 249 тысяч рублей.
По итогу Верхнесалдинский районный суд назначил виновной наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также осужденной запретили занимать должности представителя власти на 4 года и 10 месяцев.
Экс-директора по производству «Талицких молочных ферм» поймали на коммерческом подкупе. Женщина свою вину отрицать не стала, ее оштрафовали 1,5 млн рублей с лишением права занимать организационно-распорядительные и управленческие должности в коммерческих организациях сроком на два года.
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