12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Верхней Салде поймали экс-пристава за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Женщину осудили на 7 лет 6 месяцев Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) бывшего судебного пристава-исполнителя поймали на взятке. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Государственный обвинитель представил доказательства того, что судебный пристав-исполнитель в период с 2016 по 2021 гг. вносила в официальные документы по исполнительным производствам заведомо ложные сведения, фактически не совершая исполнительные действия в полном объеме и получая от должников денежное вознаграждение», — заявили в пресс-службе. Всего женщина заработала на этом более 249 тысяч рублей.

По итогу Верхнесалдинский районный суд назначил виновной наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также осужденной запретили занимать должности представителя власти на 4 года и 10 месяцев.

Экс-директора по производству «Талицких молочных ферм» поймали на коммерческом подкупе. Женщина свою вину отрицать не стала, ее оштрафовали 1,5 млн рублей с лишением права занимать организационно-распорядительные и управленческие должности в коммерческих организациях сроком на два года.

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В Верхней Салде (Свердловская область) бывшего судебного пристава-исполнителя поймали на взятке. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области. «Государственный обвинитель представил доказательства того, что судебный пристав-исполнитель в период с 2016 по 2021 гг. вносила в официальные документы по исполнительным производствам заведомо ложные сведения, фактически не совершая исполнительные действия в полном объеме и получая от должников денежное вознаграждение», — заявили в пресс-службе. Всего женщина заработала на этом более 249 тысяч рублей. По итогу Верхнесалдинский районный суд назначил виновной наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также осужденной запретили занимать должности представителя власти на 4 года и 10 месяцев. Экс-директора по производству «Талицких молочных ферм» поймали на коммерческом подкупе. Женщина свою вину отрицать не стала, ее оштрафовали 1,5 млн рублей с лишением права занимать организационно-распорядительные и управленческие должности в коммерческих организациях сроком на два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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