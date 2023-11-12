12 ноября 2023
11 ноября 2023

На границе Челябинской области и Казахстана вводят ограничения движения

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие развязки Дружбы - Мельникайте. Тюмень , надземный переход
Над трассой будут строить модульный пешеходный переход Фото:

На участке трассы между Челябинской областью и Республикой Казахстан возле поселка Сары ограничат скорость транспорта, а затем перекроют движение. Это связано с установкой модульного пешеходного перехода, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на участке км 43 автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан (поселок Сары) будет введено временное ограничение движения. Движение полностью перекроют в ночь с 14 на 15 ноября на 40 минут», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации.

В ведомстве добавили, что движение планируется полностью перекрыть с 23:00 до 23:40 14 ноября. За час до этого момента, с 22:00 до 23:00 14 ноября, и еще час после, с 23:40 14 ноября до 00:40 15 ноября, будет введено временное ограничение скорости транспорта. Водителей просят учитывать эти денные при планировании своего маршрута.

Ранее ФКУ Упрдор «Южный Урал» предупреждал водителей, планирующих поездку по федеральной трассе М-5 в Челябинской области, о предстоящих взрывных работах в Ашинском районе. Это было связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал».

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На участке трассы между Челябинской областью и Республикой Казахстан возле поселка Сары ограничат скорость транспорта, а затем перекроют движение. Это связано с установкой модульного пешеходного перехода, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на участке км 43 автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан (поселок Сары) будет введено временное ограничение движения. Движение полностью перекроют в ночь с 14 на 15 ноября на 40 минут», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации. В ведомстве добавили, что движение планируется полностью перекрыть с 23:00 до 23:40 14 ноября. За час до этого момента, с 22:00 до 23:00 14 ноября, и еще час после, с 23:40 14 ноября до 00:40 15 ноября, будет введено временное ограничение скорости транспорта. Водителей просят учитывать эти денные при планировании своего маршрута. Ранее ФКУ Упрдор «Южный Урал» предупреждал водителей, планирующих поездку по федеральной трассе М-5 в Челябинской области, о предстоящих взрывных работах в Ашинском районе. Это было связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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