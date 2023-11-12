На границе Челябинской области и Казахстана вводят ограничения движения

Над трассой будут строить модульный пешеходный переход Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На участке трассы между Челябинской областью и Республикой Казахстан возле поселка Сары ограничат скорость транспорта, а затем перекроют движение. Это связано с установкой модульного пешеходного перехода, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на участке км 43 автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан (поселок Сары) будет введено временное ограничение движения. Движение полностью перекроют в ночь с 14 на 15 ноября на 40 минут», — уточнили URA.RU в пресс-службе организации.

В ведомстве добавили, что движение планируется полностью перекрыть с 23:00 до 23:40 14 ноября. За час до этого момента, с 22:00 до 23:00 14 ноября, и еще час после, с 23:40 14 ноября до 00:40 15 ноября, будет введено временное ограничение скорости транспорта. Водителей просят учитывать эти денные при планировании своего маршрута.

Ранее ФКУ Упрдор «Южный Урал» предупреждал водителей, планирующих поездку по федеральной трассе М-5 в Челябинской области, о предстоящих взрывных работах в Ашинском районе. Это было связано с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал».