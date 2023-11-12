12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

В Тюмени появится новая развязка

В Тюмени построят развязку на перекрестке улиц Запольной и Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие развязки. Тюмень
Новая развязка позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода Фото:

В Тюмени на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят развязку. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Отмечается, что новая развязка позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода.

«По планам развития инфраструктуры, будет построен Южный обход, который уведет транзитный транспорт с развязки за ТЭЦ-2 сразу в район д. Посохова на Московском тракте. К тому же в проекте строительство развязки на пересечении ул. Запольной и Калинина, которая позволит жителям Тюменской слободы заезжать в район, минуя Московский и Червишевский тракты», — рассказали в ГУС. Отмечается, что сроки строительства будут известны после готовности проектной документации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят две крупные развязки, которые соединят микрорайоны Маяк с Домом Обороны и Зареку с ДОКом. Разработку проектной документации планируют завершить в 2024 году.

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В Тюмени на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят развязку. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Отмечается, что новая развязка позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода. «По планам развития инфраструктуры, будет построен Южный обход, который уведет транзитный транспорт с развязки за ТЭЦ-2 сразу в район д. Посохова на Московском тракте. К тому же в проекте строительство развязки на пересечении ул. Запольной и Калинина, которая позволит жителям Тюменской слободы заезжать в район, минуя Московский и Червишевский тракты», — рассказали в ГУС. Отмечается, что сроки строительства будут известны после готовности проектной документации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят две крупные развязки, которые соединят микрорайоны Маяк с Домом Обороны и Зареку с ДОКом. Разработку проектной документации планируют завершить в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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