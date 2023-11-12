В Тюмени появится новая развязка

В Тюмени построят развязку на перекрестке улиц Запольной и Калинина

13 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Новая развязка позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят развязку. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Отмечается, что новая развязка позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода. «По планам развития инфраструктуры, будет построен Южный обход, который уведет транзитный транспорт с развязки за ТЭЦ-2 сразу в район д. Посохова на Московском тракте. К тому же в проекте строительство развязки на пересечении ул. Запольной и Калинина, которая позволит жителям Тюменской слободы заезжать в район, минуя Московский и Червишевский тракты», — рассказали в ГУС. Отмечается, что сроки строительства будут известны после готовности проектной документации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят две крупные развязки, которые соединят микрорайоны Маяк с Домом Обороны и Зареку с ДОКом. Разработку проектной документации планируют завершить в 2024 году.

В Тюмени на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят развязку. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Отмечается, что новая развязка позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода. «По планам развития инфраструктуры, будет построен Южный обход, который уведет транзитный транспорт с развязки за ТЭЦ-2 сразу в район д. Посохова на Московском тракте. К тому же в проекте строительство развязки на пересечении ул. Запольной и Калинина, которая позволит жителям Тюменской слободы заезжать в район, минуя Московский и Червишевский тракты», — рассказали в ГУС. Отмечается, что сроки строительства будут известны после готовности проектной документации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени построят две крупные развязки, которые соединят микрорайоны Маяк с Домом Обороны и Зареку с ДОКом. Разработку проектной документации планируют завершить в 2024 году.