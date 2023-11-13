Курганские студенты помогли в уборке урожая капусты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель компании «Картофель» Вячеслав Немиров вернул советскую практику коллективного хозяйства, собрав студентов Курганской сельскохозяйственной академии, чтобы убрать урожай капусты. Всего в уборке помогало более ста человек. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ЗАО «Картофель»

«На уборке капусты они работали звеньями, это 14 человек, за каждым звеном был закреплен ответственный. Всего на период уборки капусты работали порядка 100 человек. Некоторые специалисты приезжают на сельскохозяйственные работы седьмой год подряд», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Для работников создали необходимые условия труда: трехразовое питание и подвоз до места работы. Как рассказали URA.RU в компании, студентам также выдали комплект рабочей одежды. С работниками составили трудовой договор. По информации пресс-службы, у некоторых зарплаты доходили до пяти тысяч рублей в день.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков назвал округ, который первым завершил уборку зерна. В Мокроусовском муниципальном округе аграрии первыми завершили уборочную кампанию.

Курганских студентов отправили на уборку капусты Фото: Пресс-служба ЗАО «Картофель»