Осужденный за перестрелку десантник отправился в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Батыр Бекмурадов будет использовать свои навыки в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отбывший наказание за участие в перестрелке отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов, был отправлен из колонии строгого режима в Липецкой области в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Отставной майор спецназа ВДВ Бекмурадов отправился на СВО из колонии строгого режима», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что майор был осужден на 15 лет за участие в перестрелке в Москве и других преступлениях. Он обратился в Минобороны РФ и получил разрешение использовать свои навыки в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заключили источники.

В 2018 году Бекмурадов был приговорен к девяти годам лишения свободы за вымогательство в составе вооруженной группы. В 2021 году он также получил шесть лет за похищение бизнесмена Бориса Минахи.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отбывший наказание за участие в перестрелке отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов, был отправлен из колонии строгого режима в Липецкой области в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Отставной майор спецназа ВДВ Бекмурадов отправился на СВО из колонии строгого режима», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что майор был осужден на 15 лет за участие в перестрелке в Москве и других преступлениях. Он обратился в Минобороны РФ и получил разрешение использовать свои навыки в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заключили источники. В 2018 году Бекмурадов был приговорен к девяти годам лишения свободы за вымогательство в составе вооруженной группы. В 2021 году он также получил шесть лет за похищение бизнесмена Бориса Минахи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...