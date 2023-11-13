Осужденный за перестрелку десантник отправился в зону СВО

Отбывший наказание за участие в перестрелке отставной майор спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) Батыр Бекмурадов, был отправлен из колонии строгого режима в Липецкой области в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.
«Отставной майор спецназа ВДВ Бекмурадов отправился на СВО из колонии строгого режима», — передает слова источников «Коммерсант». Там добавили, что майор был осужден на 15 лет за участие в перестрелке в Москве и других преступлениях. Он обратился в Минобороны РФ и получил разрешение использовать свои навыки в зоне проведения специальной военной операции (СВО), заключили источники.
В 2018 году Бекмурадов был приговорен к девяти годам лишения свободы за вымогательство в составе вооруженной группы. В 2021 году он также получил шесть лет за похищение бизнесмена Бориса Минахи.
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