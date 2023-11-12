Полицейские задержали свердловчанок, которые маскировали наркотики под камни

В отношении тагильчанок возбудили уголовные дела по статье 228 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полицейские поймал двух женщин, которые маскировали пакетики с наркотиками под камни с помощью глины и прятали их на улицах и в подъездах. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

«Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила задержали двух местных жительниц — 1987 и 1988 годов рождения, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Женщины сами употребляют наркотики и решили заработать денег, раскладывая закладки», — заявили в пресс-службе.

Правонарушительницы маскировали свертки под камни. При задержании в квартире одной из свердловчанок, сотрудники полиции обнаружили следы фасовки наркотиков — весы, ложку, пакеты, изоленту, глину (ее использовали для сокрытия). «Закладки, оставленные женщинами, впоследствии обнаружены сотрудниками полиции в жилых домах Дзержинского района и на улицах города Нижнего Тагила. Общая масса изъятого у женщин вещества составила семь граммов», — заявили в ведомстве. В отношении тагильчанок возбудили уголовные дела, они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который делал «закладку» на остановке «Академика Вонсовского» в районе Академический. Пакет изъяли и отправили на экспертизу, по данному факту проводят проверку.

Наркотики прятали в глине Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО (https://xn--n1adfdbh.xn--b1aew.xn--p1ai/)

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО (https://xn--n1adfdbh.xn--b1aew.xn--p1ai/)