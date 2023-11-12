Под Екатеринбургом попытались поджечь шкафы на ж/д путях

Сейчас силовики ищут поджигателя релейного шкафа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Монетный в Березовском городском округе (Свердловская область) неизвестные попытались поджечь оборудование рядом с путями, по которым ходят пассажирские электрички. Сейчас поджигателя ищут.

«Сегодня ночью, около полуночи, в Монетном была совершена попытка поджога релейного шкафа РЖД с целью нарушения движения железнодорожного транспорта. Сейчас в Монетном работают сотрудники правоохранительных органов», — сообщает telegram-канал «Березовский. Сила_БГО». Всех, кому что-либо известно о происшествии, просят сообщить в администрацию поселка 8 (34369) 3-40-75 (доб. 4) или в ОМВД по номеру 8 (34369) 4-75-00.

В администрации Монетного подтвердили информацию о поджоге. «Инцидент произошел сегодня ночью. Работает оперативная группа, сейчас поджигателя ищут», — заявили власти. URA.RU также направило запрос в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по УрФО. На момент публикации новости ответа не поступало.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ДПС поймали студента педагогического вуза, который ехал поджигать шкафы с электрооборудованием на ж/д путях. В телефоне молодого человека нашли переписку с координатами объектов. Молодого человека передали сотрудникам ФСБ.