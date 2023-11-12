В Екатеринбурге переделали скандальную «могильную плиту». Фото

В Екатеринбурге изменили внешний вид гранитного постамента с картой города

13 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Такую версию постамента согласовал Орлов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гранитную карту Екатеринбурга, которая в конце октября появилась на набережной городского пруда и вызвала у горожан ассоциацию с могильной плитой, переделали. Теперь на постаменте появились название и указание нынешнего года — 2023. «Сейчас на достопримечательности есть надпись «Гранитная карта 2023 года», — сообщает корреспондент URA.RU. Это окончательная версия постамента, ее утвердил мэр города Алексей Орлов. Гранитную карту с районами Екатеринбурга установили на набережной 22 октября. Однако постамент вызвал недоумение у горожан: на нем были указаны неправильные границы Академического района. Также внешне работа напоминала «могильную плиту», из-за чего ее начали обсуждать в местных и федеральных пабликах, а кто-то стал приносить по два цветка. Федеральные власти оказались недовольны качеством освоения выделенных средств, потому постамент решили исправить — это начали делать 9 ноября. Так сейчас выглядит гранитная карта, которую активно обсуждали горожане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первоначальный вариант выглядел несколько иначе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Гранитную карту Екатеринбурга, которая в конце октября появилась на набережной городского пруда и вызвала у горожан ассоциацию с могильной плитой, переделали. Теперь на постаменте появились название и указание нынешнего года — 2023. «Сейчас на достопримечательности есть надпись «Гранитная карта 2023 года», — сообщает корреспондент URA.RU. Это окончательная версия постамента, ее утвердил мэр города Алексей Орлов. Гранитную карту с районами Екатеринбурга установили на набережной 22 октября. Однако постамент вызвал недоумение у горожан: на нем были указаны неправильные границы Академического района. Также внешне работа напоминала «могильную плиту», из-за чего ее начали обсуждать в местных и федеральных пабликах, а кто-то стал приносить по два цветка. Федеральные власти оказались недовольны качеством освоения выделенных средств, потому постамент решили исправить — это начали делать 9 ноября.