12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Екатеринбурге переделали скандальную «могильную плиту». Фото

В Екатеринбурге изменили внешний вид гранитного постамента с картой города
© Служба новостей «URA.RU»
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Такую версию постамента согласовал Орлов
Такую версию постамента согласовал Орлов Фото:

Гранитную карту Екатеринбурга, которая в конце октября появилась на набережной городского пруда и вызвала у горожан ассоциацию с могильной плитой, переделали. Теперь на постаменте появились название и указание нынешнего года — 2023.

«Сейчас на достопримечательности есть надпись «Гранитная карта 2023 года», — сообщает корреспондент URA.RU. Это окончательная версия постамента, ее утвердил мэр города Алексей Орлов.

Гранитную карту с районами Екатеринбурга установили на набережной 22 октября. Однако постамент вызвал недоумение у горожан: на нем были указаны неправильные границы Академического района. Также внешне работа напоминала «могильную плиту», из-за чего ее начали обсуждать в местных и федеральных пабликах, а кто-то стал приносить по два цветка. Федеральные власти оказались недовольны качеством освоения выделенных средств, потому постамент решили исправить — это начали делать 9 ноября.

Так сейчас выглядит гранитная карта, которую активно обсуждали горожане
Так сейчас выглядит гранитная карта, которую активно обсуждали горожане
Фото:
Снег в городе. Екатеринбург
Первоначальный вариант выглядел несколько иначе
Фото:

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Гранитную карту Екатеринбурга, которая в конце октября появилась на набережной городского пруда и вызвала у горожан ассоциацию с могильной плитой, переделали. Теперь на постаменте появились название и указание нынешнего года — 2023. «Сейчас на достопримечательности есть надпись «Гранитная карта 2023 года», — сообщает корреспондент URA.RU. Это окончательная версия постамента, ее утвердил мэр города Алексей Орлов. Гранитную карту с районами Екатеринбурга установили на набережной 22 октября. Однако постамент вызвал недоумение у горожан: на нем были указаны неправильные границы Академического района. Также внешне работа напоминала «могильную плиту», из-за чего ее начали обсуждать в местных и федеральных пабликах, а кто-то стал приносить по два цветка. Федеральные власти оказались недовольны качеством освоения выделенных средств, потому постамент решили исправить — это начали делать 9 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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