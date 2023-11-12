12 ноября 2023

Организатор тура на Камчатку получил срок за гибель челябинского туриста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
Суд приговорил организатора смертельного тура к четырем годам колонии общего режима Фото:

Петропавловск-Камчатский городской суд 13 ноября вынес приговор директору турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, за гибель девяти туристов, включая профессора из Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

«Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора новосибирской туристической фирмы ООО „Экстрим тайм“ Андрея Степанова. Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, директор турфирмы признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

В ведомстве добавили, что Степенов знал о закрытии для посещения и запрете проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, но все равно организовал тур для десяти жителей из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев. Они перевели директору порядка одного миллиона рублей и отправились в природный парк 30 августа 2022 года без разрешения на посещение, по неутвержденному маршруту и в сопровождении двух лиц без необходимой квалификации на его проведение тура категории повышенной сложности.

Восхождение привело к трагедии, семь туристов и проводник скончались от переохлаждения, один погиб от травм после падения с ледяного склона. Второй проводник и оставшиеся в живых двое туристов были эвакуированы в результате спасательной операции, которая длилась несколько дней из-за сложных погодных условий. Ранее стало известно, что одним из погибших туристов оказался профессор из Магнитогорска Игорь Михайловский. Он преподавал в Магнитогорском государственном техническом университете в (МГТУ им. Г. И. Носова).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Петропавловск-Камчатский городской суд 13 ноября вынес приговор директору турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, за гибель девяти туристов, включая профессора из Магнитогорска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края. «Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора новосибирской туристической фирмы ООО „Экстрим тайм“ Андрея Степанова. Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, директор турфирмы признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). В ведомстве добавили, что Степенов знал о закрытии для посещения и запрете проведения туров на вулкане Ключевская Сопка, но все равно организовал тур для десяти жителей из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев. Они перевели директору порядка одного миллиона рублей и отправились в природный парк 30 августа 2022 года без разрешения на посещение, по неутвержденному маршруту и в сопровождении двух лиц без необходимой квалификации на его проведение тура категории повышенной сложности. Восхождение привело к трагедии, семь туристов и проводник скончались от переохлаждения, один погиб от травм после падения с ледяного склона. Второй проводник и оставшиеся в живых двое туристов были эвакуированы в результате спасательной операции, которая длилась несколько дней из-за сложных погодных условий. Ранее стало известно, что одним из погибших туристов оказался профессор из Магнитогорска Игорь Михайловский. Он преподавал в Магнитогорском государственном техническом университете в (МГТУ им. Г. И. Носова).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...