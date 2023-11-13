Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов
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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
Защита чата осуществляется при помощи секретного кода Фото:

Пользователи мессенджера WhatsApp получили доступ к новой функции, которая осуществляет защиту чатов с использованием секретного кода. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

«Некоторым пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов с помощью секретного кода», — говорится в статье портала. Там добавили, что чаты, защищенные паролем, не будут отображаться в списке всех переписок. Кроме того, пользователь может скрыть секретные диалоги по своему усмотрению.

Также уточняется, что переписки, защищенные паролем, можно будет быстро удалить через меню конфиденциальности. Эта функция призвана быть полезной для пользователей, которым не доступны защищенные паролем секретные чаты, заключили в материале.

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Пользователи мессенджера WhatsApp получили доступ к новой функции, которая осуществляет защиту чатов с использованием секретного кода. Об этом сообщает портал WABetaInfo. «Некоторым пользователям WhatsApp стала доступна функция защиты чатов с помощью секретного кода», — говорится в статье портала. Там добавили, что чаты, защищенные паролем, не будут отображаться в списке всех переписок. Кроме того, пользователь может скрыть секретные диалоги по своему усмотрению. Также уточняется, что переписки, защищенные паролем, можно будет быстро удалить через меню конфиденциальности. Эта функция призвана быть полезной для пользователей, которым не доступны защищенные паролем секретные чаты, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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