Пермские подростки боятся возрастных ограничений на концерте Scally Milano

Фанаты с нетерпением ждут концерта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские фанаты скандального рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) переживают, что не смогут попасть на его концерт из-за возрастного ограничения 18+. Пока организаторы готовы пускать на шоу подростков не младше 16 лет, но в соседнем Екатеринбурге планку уже подняли. В чате пермского концерта в соцсети «ВКонтакте» теперь активно обсуждается эта проблема.

«Может и с 18 е****т (сделают — прим. URA.RU). Но будем молиться, что все так же с 16 и останется. Так что держим кулачки и надежды в голове», — пишет Артем. Роман отмечает, что в Екатеринбурге возрастной ценз подняли после заявления неизвестного в полицию: «Это из-за д******а какого-то, который написал заявление в МВД или куда-то. Но не суть, если тут нет таких [в Перми], то не должно». Менеджер чата также не имеет точной информации. «Вероятность того, что концерт с 16 лет — 89%», — написал он.

Ранее URA.RU рассказывало, что Scally Milano признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Силовики также срывали его выступление из-за подозрений в распространении на шоу наркотиков. Музыкант весной покинул Россию под угрозой уголовного преследования. Но позже обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, пообещав удалить некоторые треки, а другие цензурировать. В ответ Мизулина попросила Следственный комитет не проводить проверку в отношении рэпера, а он продолжил концертную деятельность в РФ. В интервью журналистке Ксении Собчак рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) говорил, что не одобряет, но понимает Scally Milano, которому пришлось пойти на самоцензуру.