В Кургане дети вышли на тонкий лед. Видео

13 ноября 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

В МЧС отмечают, что сейчас на лед выходить опасно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в микрорайоне Северном дети выходят на тонкий лед. Об этом сообщили местные жители. «В Северном дети с детской площадки выбежали на тонкий лед. Кто-нибудь что-нибудь может сделать?» — спросила пользователь Ольга Севли в группе соцсети «ВКонтакте» «Топчик 45 Курган». В Главном управлении МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что сейчас опасно выходить на лед. Это связано с тем, что слой льда пока тонкий. В ведомстве рекомендуют не выходить на тонкий лед, не проверять его на прочность ударом ноги и не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на набережной подросток провалился под лед. Он пытался проверить лед на прочность.

В Кургане в микрорайоне Северном дети выходят на тонкий лед. Об этом сообщили местные жители. «В Северном дети с детской площадки выбежали на тонкий лед. Кто-нибудь что-нибудь может сделать?» — спросила пользователь Ольга Севли в группе соцсети «ВКонтакте» «Топчик 45 Курган». В Главном управлении МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что сейчас опасно выходить на лед. Это связано с тем, что слой льда пока тонкий. В ведомстве рекомендуют не выходить на тонкий лед, не проверять его на прочность ударом ноги и не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на набережной подросток провалился под лед. Он пытался проверить лед на прочность.