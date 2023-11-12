12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Кургане дети вышли на тонкий лед. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЦПКиО. Курган, тонкий лед, зима, лед, цпкио, река битевка, закат, наледь
В МЧС отмечают, что сейчас на лед выходить опасно Фото:

В Кургане в микрорайоне Северном дети выходят на тонкий лед. Об этом сообщили местные жители.

«В Северном дети с детской площадки выбежали на тонкий лед. Кто-нибудь что-нибудь может сделать?» — спросила пользователь Ольга Севли в группе соцсети «ВКонтакте» «Топчик 45 Курган».

В Главном управлении МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что сейчас опасно выходить на лед. Это связано с тем, что слой льда пока тонкий. В ведомстве рекомендуют не выходить на тонкий лед, не проверять его на прочность ударом ноги и не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на набережной подросток провалился под лед. Он пытался проверить лед на прочность.

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В Кургане в микрорайоне Северном дети выходят на тонкий лед. Об этом сообщили местные жители. «В Северном дети с детской площадки выбежали на тонкий лед. Кто-нибудь что-нибудь может сделать?» — спросила пользователь Ольга Севли в группе соцсети «ВКонтакте» «Топчик 45 Курган». В Главном управлении МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что сейчас опасно выходить на лед. Это связано с тем, что слой льда пока тонкий. В ведомстве рекомендуют не выходить на тонкий лед, не проверять его на прочность ударом ноги и не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на набережной подросток провалился под лед. Он пытался проверить лед на прочность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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