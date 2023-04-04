04 апреля 2023

В Екатеринбурге подросток провалился под лед. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС наблюдают за людьми, переходящими Исеть по льду. Екатеринбург, мчс, тонкий лед, городской пруд, весна
Подросток вышел на набережную Исети и, сделав пару шагов, провалился под лед Фото:

В Екатеринбурге подросток вышел на лед набережной реки Исеть возле Плотинки и провалился. Об этом следует из видео, опубликованного в соцсети.

Подросток решил проверить на прочность лед возле городской набережной, однако сделав пару шагов провалился в воду. Рядом с ним стоял его друг и снимал происходящее на камеру. Видео с инцидентом появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

Ранее URA.RU сообщало, что в конце февраля ребенок провалился под лед на набережной реки Исеть возле ДИВСа. Самостоятельно мальчик выбраться не мог, но ему на помощь пришла прохожая.

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В Екатеринбурге подросток вышел на лед набережной реки Исеть возле Плотинки и провалился. Об этом следует из видео, опубликованного в соцсети. Подросток решил проверить на прочность лед возле городской набережной, однако сделав пару шагов провалился в воду. Рядом с ним стоял его друг и снимал происходящее на камеру. Видео с инцидентом появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Ранее URA.RU сообщало, что в конце февраля ребенок провалился под лед на набережной реки Исеть возле ДИВСа. Самостоятельно мальчик выбраться не мог, но ему на помощь пришла прохожая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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