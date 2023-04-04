В Екатеринбурге подросток провалился под лед. Видео

05 апреля 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Подросток вышел на набережную Исети и, сделав пару шагов, провалился под лед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге подросток вышел на лед набережной реки Исеть возле Плотинки и провалился. Об этом следует из видео, опубликованного в соцсети. Подросток решил проверить на прочность лед возле городской набережной, однако сделав пару шагов провалился в воду. Рядом с ним стоял его друг и снимал происходящее на камеру. Видео с инцидентом появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Ранее URA.RU сообщало, что в конце февраля ребенок провалился под лед на набережной реки Исеть возле ДИВСа. Самостоятельно мальчик выбраться не мог, но ему на помощь пришла прохожая.

В Екатеринбурге подросток вышел на лед набережной реки Исеть возле Плотинки и провалился. Об этом следует из видео, опубликованного в соцсети. Подросток решил проверить на прочность лед возле городской набережной, однако сделав пару шагов провалился в воду. Рядом с ним стоял его друг и снимал происходящее на камеру. Видео с инцидентом появилось в telegram-канале «Бандитский центр 18+». Ранее URA.RU сообщало, что в конце февраля ребенок провалился под лед на набережной реки Исеть возле ДИВСа. Самостоятельно мальчик выбраться не мог, но ему на помощь пришла прохожая.