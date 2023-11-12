Свердловским чиновникам повышают зарплаты второй раз за год

Зарплаты поднимут с 1 января 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловским госслужащим второй раз за год повысят зарплаты. Рост произойдет уже с первого января будущего года, говорится в проекте закона о региональном бюджете, опубликованном на портале правовой информации.

«В 2024 году размеры должностных окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области увеличиваются (индексируются) на величину 4,5 процента», — сказано в документе. Ожидается, что его в первом чтении депутаты заксобрания примут 14 ноября.

В случае принятия законопроекта, зарплаты повысят уже с 1 января 2024 года. Размер индексации увязан с годовой инфляцией в регионе. По данным Центробанка, сейчас она держится на уровне 4,8 процента.

В предыдущий раз увеличение зарплат свердловских чиновников произошло с первого октября текущего года. Губернатор Евгений Куйвашев подписал приказ, согласно которому оклады повысили в 1,109 раза.