«Уральские авиалинии» отказывались пускать беременную пассажирку на борт

Пара ждала вылета все три часа, но посадка завершилась очень быстро Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В аэропорту Санкт-Петербурга беременную екатеринбурженку Диану и ее жениха Андрея отказывались пускать на рейс «Уральских авиалиний» из-за опоздания. Молодые люди пояснили, что посадку провели быстро.

Конфликт произошел 12 ноября. Пара возвращалась в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, но их рейс задержали на 3,5 часа. «Мы с женихом сидели прямо напротив табло в кафе и смотрели каждую минуту, не началась ли посадка на наш рейс. Как только объявили посадку, мы сразу встали и пошли в сторону выхода, идти нам было 2—3 минуты, но через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена», — рассказала Е1.RU Диана.

На стойке завязался конфликт. Один из сотрудников аэропорта пробил билет девушки, но отказывался пускать ее жениха, который резко высказался в сторону другого работника. Представитель «Уральских авиалиний» заявил, что готов вызвать полицию, после этого пара начала снимать все на телефон. В итоге екатеринбуржцев пустили только после того, как девушка заявила, что она беременна.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». Там сообщили, что проверяют информацию по поводу этого инцидента.

Ранее екатеринбурженка не смогла улететь из Сочи по купленному билету на борт «Уральских авиалиний». По словам девушки, ей не хватило места в самолете, поскольку было продано больше билетов, чем кресел на борту.