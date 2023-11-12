12 ноября 2023
11 ноября 2023

В больнице Кургана, где лечат чиновников, сотрудники МЧС провели учения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган
Учения прошли 13 ноября Фото:

В Кургане возле областной больницы сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывав на месте событий. Именно в этой больнице в регионе преимущественно лечатся чиновники.

«Несколько десятков сотрудников МЧС собрались возле областной больницы. Они проводят учения. Во время учений был развернут штаб. Пожарные-спасатели эвакуировали условно пострадавших пациентов, а также оказывали первую помощь», — рассказал корреспондент.

В 2022 году сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами провели учения в ТРЦ «ГиперСити». Тогда в них участвовало 90 человек личного состава и 20 единиц техники, а было эвакуировано 200 человек.

Учения МЧС в здании областной больницы. Курган
Учения прошли на территории областной больницы
Фото:
Учения МЧС в здании областной больницы. Курган
Сотрудники МЧС отрабатывали навыки эвакуации пострадавших
Фото:
Учения МЧС в здании областной больницы. Курган
Участники учений оказывали первую помощь пострадавшим по легенде
Фото:
Учения МЧС в здании областной больницы. Курган
Во время учений сотрудники МЧС подключились к местному гидранту
Фото:
Учения МЧС в здании областной больницы. Курган
Пожарные одновременно работали на улице и в помещении
Фото:

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В Кургане возле областной больницы сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывав на месте событий. Именно в этой больнице в регионе преимущественно лечатся чиновники. «Несколько десятков сотрудников МЧС собрались возле областной больницы. Они проводят учения. Во время учений был развернут штаб. Пожарные-спасатели эвакуировали условно пострадавших пациентов, а также оказывали первую помощь», — рассказал корреспондент. В 2022 году сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами провели учения в ТРЦ «ГиперСити». Тогда в них участвовало 90 человек личного состава и 20 единиц техники, а было эвакуировано 200 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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