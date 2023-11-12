Учения прошли 13 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле областной больницы сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывав на месте событий. Именно в этой больнице в регионе преимущественно лечатся чиновники.

«Несколько десятков сотрудников МЧС собрались возле областной больницы. Они проводят учения. Во время учений был развернут штаб. Пожарные-спасатели эвакуировали условно пострадавших пациентов, а также оказывали первую помощь», — рассказал корреспондент.

В 2022 году сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами провели учения в ТРЦ «ГиперСити». Тогда в них участвовало 90 человек личного состава и 20 единиц техники, а было эвакуировано 200 человек.

Учения прошли на территории областной больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники МЧС отрабатывали навыки эвакуации пострадавших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участники учений оказывали первую помощь пострадавшим по легенде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время учений сотрудники МЧС подключились к местному гидранту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU