В Кургане возле областной больницы сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывав на месте событий. Именно в этой больнице в регионе преимущественно лечатся чиновники.
«Несколько десятков сотрудников МЧС собрались возле областной больницы. Они проводят учения. Во время учений был развернут штаб. Пожарные-спасатели эвакуировали условно пострадавших пациентов, а также оказывали первую помощь», — рассказал корреспондент.
В 2022 году сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами провели учения в ТРЦ «ГиперСити». Тогда в них участвовало 90 человек личного состава и 20 единиц техники, а было эвакуировано 200 человек.
В Кургане возле областной больницы сотрудники МЧС провели пожарно-тактические учения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывав на месте событий. Именно в этой больнице в регионе преимущественно лечатся чиновники. «Несколько десятков сотрудников МЧС собрались возле областной больницы. Они проводят учения. Во время учений был развернут штаб. Пожарные-спасатели эвакуировали условно пострадавших пациентов, а также оказывали первую помощь», — рассказал корреспондент. В 2022 году сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами провели учения в ТРЦ «ГиперСити». Тогда в них участвовало 90 человек личного состава и 20 единиц техники, а было эвакуировано 200 человек.