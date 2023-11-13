Спикер гордумы Челябинска сообщил о размере Авдеевского котла на передовой

До замыкания Авдеевского котла осталось шесть километров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт сообщил о размере Авдеевского котла в ДНР, ключевой точки на карте военных действий, который может решить исход конфликта на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Самое пекло. Мощнейший укрепрайон ВСУ. До замыкания Авдеевского котла осталось шесть километров», — уточнил Шмидт в своем telegram-канале, уточнив, что здесь находится первая линия боевого соприкосновения.

По словам Шмидта, на северном фланге котла российская авиация наносит удары по позициям и инфраструктуре противника. Для приближения победы бойцам передали автомобиль УАЗ-«буханку», гуманитарную помощь и рации

«На передовой наши челябинские танкисты — 80-й гвардейский краснознаменный танковый полк, который ведет свою историю с героического 1942 года от 80-й танковой бригады 20-го танкового Звенигородского корпуса РКА. Особый трепет у бойцов вызывали детские письма от челябинских школьников», — добавил Шмидт.

Челябинцы привезли на передовую гуманитарную помощь Telegram-канал Андрея Шмидта