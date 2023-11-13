Спикер гордумы Челябинска сообщил о размере Авдеевского котла на передовой

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До замыкания Авдеевского котла осталось шесть километров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт сообщил о размере Авдеевского котла в ДНР, ключевой точки на карте военных действий, который может решить исход конфликта на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Самое пекло. Мощнейший укрепрайон ВСУ. До замыкания Авдеевского котла осталось шесть километров», — уточнил Шмидт в своем telegram-канале, уточнив, что здесь находится первая линия боевого соприкосновения.

По словам Шмидта, на северном фланге котла российская авиация наносит удары по позициям и инфраструктуре противника. Для приближения победы бойцам передали автомобиль УАЗ-«буханку», гуманитарную помощь и рации

«На передовой наши челябинские танкисты — 80-й гвардейский краснознаменный танковый полк, который ведет свою историю с героического 1942 года от 80-й танковой бригады 20-го танкового Звенигородского корпуса РКА. Особый трепет у бойцов вызывали детские письма от челябинских школьников», — добавил Шмидт.

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Спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт сообщил о размере Авдеевского котла в ДНР, ключевой точки на карте военных действий, который может решить исход конфликта на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. «Самое пекло. Мощнейший укрепрайон ВСУ. До замыкания Авдеевского котла осталось шесть километров», — уточнил Шмидт в своем telegram-канале, уточнив, что здесь находится первая линия боевого соприкосновения. По словам Шмидта, на северном фланге котла российская авиация наносит удары по позициям и инфраструктуре противника. Для приближения победы бойцам передали автомобиль УАЗ-«буханку», гуманитарную помощь и рации «На передовой наши челябинские танкисты — 80-й гвардейский краснознаменный танковый полк, который ведет свою историю с героического 1942 года от 80-й танковой бригады 20-го танкового Звенигородского корпуса РКА. Особый трепет у бойцов вызывали детские письма от челябинских школьников», — добавил Шмидт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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