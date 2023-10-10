В Кургане власти потребовали отремонтировать почтамт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области подало иск к АО «Почта России» и еще нескольким собственникам здания главпочтамта. В нем власти требуют провести ремонт с сохранением исторического облика строения в центре Кургана. Данные появились в картотеке Курганского арбитражного суда.

«Правительство Курганской области обратилось <…> с исковым заявлением об обязании правообладателей помещений, расположенных в здании объекта культурного наследия регионального значения „Здание Почтамта“ <…> произвести работы по сохранению объекта», — сообщается в материалах дела. Ответчиками выступают АО «Почта России», коммерческий банк, управление лесного хозяйства УрФО и физические лица.

Власти считают, что здание почтамта должно быть сохранено в его первозданном виде. По данным источников URA.RU, к руководству местного филиала неоднократно обращались чиновники и просили привести здание в порядок. Руководители обещали заняться его ремонтом еще в 2020 году, однако реконструкции так и не случилось. Это вынудило правительство подать иск с требованием привести здание в порядок и сохранить его историческую ценность. Арбитражный суд постановил исправить недочеты в исковом заявлении и временно оставил дело без рассмотрения.

Редакция обратилась за комментариями к представителю «Почты России». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что госкорпорация продает площади в здании почтамта. Организация просила 26 млн за 1,4 тыс. квадратных метров.